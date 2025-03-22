直击AWE2025 HIZERO赫兹携新品发出「干净好用」宣言，吸引央视等媒体报道

上海2025年3月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2025年3月20日，全球瞩目的中国家电及消费电子博览会（AWE2025），在上海新国际博览中心盛大启幕！作为亚洲顶级科技盛会，本次AWE展以"AI科技，AI生活"为主题，汇聚了全球家电与消费电子领域的创新力量。



HIZERO展台现场热闹的人群

作为全球扫拖一体机开创者，HIZERO赫兹这次参展产品有F300、F805、和顶级旗舰F600系列，它们覆盖了不同的消费层级，满足了消费者的多样化需求。其中F300和F805是HIZERO赫兹2025新品，拥有出类拔萃的的特点，使HIZERO赫兹再次为行业带来革命性的示范引领。



HIZERO多款新机亮相

展会期间，HIZERO赫兹因技术原理的突破和材料的突破，吸引了众多媒体的参观和报道。3月21日AWE现场，HIZERO赫兹荣登央视CCTV荧幕，见证其干净、好用、耐用的魅力。在AI科技点亮智慧生活的主题下，"智能拖把"HIZERO赫兹因懂得用户，懂得人，而备受海内外媒体和参加嘉宾的关注。HIZERO赫兹对极致清洁的执着追求，在技术和用户体验上的突破，再次登上了央视舞台。

自然科技，奏响干净革命本次HIZERO赫兹参展的主题，叫做"非凡体验，至净未来。想要"非凡"，首先就是与众不同。不同于其他清洁家电（如洗地机、扫地机器人、吸尘器等），HIZERO赫兹因为不靠吸力，所以炼就出更强大的扫地、拖地能力，其他机器无出其右。这项专利清洁技术的核心，就在于它有好材料加好技术，在2021年荣获美国"科技界奥斯卡"爱迪生发明奖。

好材料：高分子柔性清洁滚筒

黏附扫卷垃圾，不夹污垢，吸水性超强，所以拖地干净且无水渍，更不伤地板。

好技术：滚筒实时自清洁

1分钟100多次挤压涮洗清洁滚筒，干净彻底，真正是用干净滚筒拖地，所以地面才真干净。

行业先锋，干净好用耐用再突破

本次亮相的F300新品，是全能旗舰F600的迷你款，相比赫兹以往机型，它有三个"之最"：1、最轻便，整机净重仅3.5kg（洗地机一般是4.5~5.8kg），可能比一只小猫还轻；2、最小巧，拖头尺寸仅250*229mm（清洁滚筒长度为236mm）。虽然清洁滚筒长度变短了，即一次推拉清洁的面积变少了，但对于狭窄区域的清洁就游刃有余，无需挪动家具；3、最省电，整机功率仅25W（洗地机一般是220~400W，即相当于洗地机的1/10~1/20)。超低功率带来了超长的电池续航（任意档位大于60分钟），以及用好几年依然强劲的电池寿命。

而F805是HIZERO过去的经典机型F8系列的升级款，F8系列机型在当时一经问世时，就凭借优雅苗条的身形，受到全球消费者的广泛喜爱，至今仍被HIZERO老用户津津乐道，仍有一些忠实用户还在使用F802S、F803机型。因此，HIZERO重新启用了该机型，对内部结构和配件做了大幅升级优化，体验感更佳，让经典传奇再续。

现场媒体、用户和合作伙伴云集

HIZERO赫兹展会现场，吸引了来自全世界的观看嘉宾，有21世纪经济报道等多家国内主流财经媒体进行了参观和报道，有来自韩国、法国、德国、以色列、澳大利亚、马来西亚、波兰、乌克兰、俄罗斯等多个国家的合作伙伴到访。



HIZERO CEO李开玖接受媒体采访

在展会现场，澳大利亚代理商Dino Scaramuzzo先生热情向媒体和嘉宾介绍了HIZERO赫兹在澳大利亚市场的销售和品牌情况。在澳大利亚，HIZERO赫兹因其独特的技术和干净、好用、耐用的性能，连续五年获得ProductReview年度清洁产品奖。此外，HIZERO赫兹在澳大利亚的市场份额也是排名前列。他非常希望这样一款彻底颠覆传统吸尘机技术路线的"智能拖把"，在更大的国际市场被看到。



HIZERO澳大利亚代理商Dino

从2005年开始早期技术探索，2010年取得发明专利，再到如今赫兹扫拖一体机销往全球30多个国家和地区，HIZERO赫兹一直专注在地面清洁领域，不断精益求精打磨产品和提升服务，收获了全球范围内许多忠实用户的好评。



HIZERO参展员工合影

未来，HIZERO将继续深耕，守护每一寸洁净，让科技的温度与力量，融入到每个家庭，让我们一起携手，共赴一场永不停歇的干净革命！

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com