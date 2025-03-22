聚光魅力启新程，超22万人次共赴盛会，第32届古镇灯博会圆满收官

中山2025年3月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 开春万商云集，追光聚势前行。3月21日，为期4天的第32届古镇灯博会圆满收官。作为线上线下全产业链展贸平台，本届古镇灯博会汇聚了源产地众多优质品牌企业，吸引了全球客商的广泛关注与参与。展会立体化呈现了灯都古镇在产业升级浪潮中的引领地位，为照明灯饰行业的高质量发展注入信心与活力。

本届展会以"古镇灯饰 照亮世界"为主题，秉承专业化、市场化、国际化定位，汇聚3500+优质品牌企业，展出超10万件原创新品。主会场——灯都古镇会议展览中心携手镇内8大专业灯具卖场，打造总展览面积超150万平方米、"1+8+N"的大灯博会格局。

截至21日14时，第32届古镇灯博会主会场共迎来专业观众107,307人次，其中，境内观众达102,273人次，境外观众达5,034人次，分别来自全球120个国家和地区。境外入场观众比2024年春增长16.10%。8大分会场近12万人次入场（9大会场共计超22万人次）。

超过150家行业垂直媒体、大众传媒机构与新媒体创作者组成的联动矩阵，通过图文专题、展位直击、短视频纪实等融媒体形式，对古镇灯博会进行了全方位、多角度的全景式报道。镜头中，参展企业通过精准营销，实现了新品推介与渠道拓展；采购商们穿梭于丰富的产品和各具特色的展位之间，高效对接优质供应链资源。

展会期间，商贸氛围热烈非凡。供需双方对展会人气表示满意，反馈活动顺利开展，达到了预期目标。同时，他们还提前锁定后续的两大行业盛会——将于5月举办的"2025中山古镇文旅光影、户外与工程照明展"和中山夏季咖啡生活节以及10月的"第33届古镇灯博会"。

布局新兴产业，超30亿元智造类项目签约

以科技创新为引擎、以新兴赛道为突破，古镇镇依托千亿级产业集群加速开拓新格局。在3月18日开幕式上，22个涵盖智能制造与创新生态的重点项目分批次签约，总投资突破30亿元。

值得关注的是，本次集中签约的AI技术应用平台与低空经济智造产业项目，标志着古镇镇在战略性新兴产业的前瞻性布局。通过构建智能研发、智能制造、智能服务的全链条生态，古镇镇正推动传统照明灯饰产业从"成本竞争"迈向"技术迭代"与"智能赋能"的新阶段。

全产业链盛会，新升级+大格局

主会场——灯都古镇会议展览中心总面积5.8万平方米，吸引了1040家参展企业同台亮相。数据显示，镇外境内参展企业占比达到61.9%，印证了展会作为全国性商贸平台的强大聚合力。值得关注的是，超过50家深圳企业组团参展，这一现象折射出深中产业链高度协同的湾区新动能。

主会场实现了全产业链覆盖，汇集了智能照明、装饰灯具、家居照明、商业照明、文旅亮化、专用灯具、机械设备、辅料配件等丰富展品，充分体现了"产业新技术、展贸新格局、跨界新合作"的新圈层生态。展馆内商贸洽谈热度高涨，品牌展位前专业买家络绎不绝，洽谈区供需双方高频互动。这些场景充分展现了"中国灯都"在全球照明产业版图中的核心地位，并持续释放新质生产力的发展势能。

AI赋能照明，新质力+原创设计

本届展会呈现出鲜明的重构趋势：参展产品突破了传统功能性灯具的单一维度，实现了"AI应用、原创设计"的系统性升级。

参展企业通过差异化战略构建了核心竞争力。在纵向维度上，聚焦细分赛道，建立技术壁垒；在横向维度上，拓展应用场景边界，打造多元空间的光效解决方案。例如，不少企业将照明新品与AIoT（人工智能物联网）深度融合，实现与小米、百度、涂鸦、华为、蓝牙、2.4G等多个平台的无缝对接，并拓展至全屋智能、全光谱护眼空间、情感式灯光体验、智能安防、智慧城市等多元场景，充分体现了照明产业加速升级的趋势。

众多企业聚焦"单品突围"，凭借"尖刀策略+技术创新"，成功吸引了众多采购商的关注。现场可感受到许多品牌不再纠结于"大而全"，而是更加注重"专精特新"竞争力的打造。

展会中，中山市灯饰知识产权维权中心受邀入驻，现场设立维权援助服务站，为展商提供"一站式"服务，全方位保障知识产权权益。此外，新增设了陶瓷灯专区，将陶瓷这一特别材料与照明巧妙融合，不仅彰显出独特的艺术魅力，更凸显了古镇灯博会对原创设计的大力支持。

线上线下全天候，思享汇+活动潮

展会期间，主分会场联动打造"论坛峰会+商贸对接+促销订货+消费体验"四位一体的资源磁场。

其中特别活动——由省商务厅主办的广东省"跨境电商+产业带"助力"百千万工程"系列活动启动仪式暨中山古镇照明灯饰专场活动月在古镇镇顺利举办。活动引导更多企业积极探索跨境电商新蓝海，促进交流与资源整合，得到厂商和嘉宾的一致赞誉。

主会场举办了"光智融合‘双碳’践行——2025照明行业新品发布暨绿色发展交流会""AI赋能照明灯饰行业高质量发展交流会""灯饰竞出海•锚定东南亚——2025中山照明灯饰产业东南亚跨境电商资源对接会"等多场高端论坛。

TikTok Shop、Shopee、阿里巴巴等全球电商巨头，以及中国照明电器协会、鸿雁电器、佛山照明、中国电信人工智能研究院、涂鸦智能、木林森、勇电照明等权威机构和优秀企业代表，专家学者、行业精英齐聚一堂，共同打造了一场内容丰富、见解独到的"智慧盛会"。

同时，各大分会场活动精彩纷呈。利和灯博中心"2025新品采购季"、星光联盟"2025春季特色灯博汇"、华艺广场"国际灯饰设计周"等活动，吸引了众多客商关注。古一瑞丰国际灯配城、古一庆丰LED商贸广场、灯都时代广场、曹三国际灯配城、古镇长安灯配电子城等分会场的系列商贸活动，也汇聚了大批客户，为开春的灯都注入了浓厚的商贸活力。

展会期间，镇内多个A级旅游景区、大型商业综合体推出了各类特色文旅活动。观照明灯饰展览、看非遗演出、品灯都特色小吃，让全球客商近距离感受灯都文化魅力，共同开启文旅经济发展的全新征程。

衷心感谢所有展商、合作伙伴、媒体朋友以及每一位到场观众。正是有了你们的积极参与和支持，这场盛会才得以精彩纷呈。期待在5月和10月再次相聚，携手共谱古镇照明灯饰产业发展的崭新篇章。

为提升展会实效性与体验感，第33届古镇灯博会将于2025年10月22—25日举办。展会将通过精准匹配供需资源，集中呈现全产业链精华，助力客商快速达成合作，实现短时高效，商机倍增。期待与您共赴这场光影之约。

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