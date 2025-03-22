【熱門話題】美公布中共領導人財富和腐敗活動/外媒關注何衛東 【新唐人北京時間2025年03月22日訊】新唐人每日為讀者推薦熱門新聞和視頻節目。 英國承諾保護神韻 台灣總統、百位政要致賀 享譽國際的神韻藝術團目前正在全球巡迴演出，針對中共對神韻演出的恐嚇和騷擾，英國內政部官員承諾，保護法輪功和神韻的權利、而台灣有超過上百位政，要向神韻致賀，來看詳情。 【唐青看時事】軍方反撲 外媒關注何衛東 中共內部又出大事了。軍委副主席何衛東傳出被帶走調查，這謠言傳了一個星期，中共卻毫無闢謠動作，現在連外國媒體都報導了；與此同時，李強「接班」的傳聞也越來越猛，習近平究竟怎麼啦？ 中共領導人的財富和腐敗活動 被美國首次正式披露 週四（3月20日），美國國家情報總監辦公室公布了《中共領導人的財富和腐敗活動報告》，这是美國首次正式披露中共領導層和黨內腐敗這一敏感話題。 51歲河南官員李金勇病亡 原因不明 日前，中共河南鄭州市上街區委書記李金勇去世，終年51歲。 亞亞鼓吹武統限期離境 聲請停止執行被駁回 陸配劉振亞（亞亞）因鼓吹「武統」，被台灣取消依親居留許可並限期離境。日前劉振亞向台北高等行政法院（高法）聲請停止執行，不過高法認為其有鼓吹戰爭宣傳的事實，被裁定駁回聲請。 中國五星級酒店被批量拋售 賤賣也無人問津 近年來，中國經濟持續惡化，消費降級，中國五星級酒店陷入關停潮。眾多昔日輝煌的知名大酒店面臨被拋售，甚至被拍賣的命運，有些賤賣也無人問津，荒廢多年。