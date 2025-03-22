【唐青看時事】中共攻台新設備曝光 美警覺 【新唐人北京時間2025年03月23日訊】大家好，歡迎來到《唐青看時事》！台海局勢越來越緊張。美國最近示警，中共2027年前會武力攻台。中共攻台的新武器最近也曝光了。台灣將如何應對？美國會不會出手為台灣而戰？今天我們就來揭祕這場台海風暴。別忘了點讚、訂閱，打開小鈴鐺，一起往下看！ 中共對台作戰的準備，越來越露骨。 3月18號，美國戰略司令部司令柯頓（Anthony J. Cotton）公開示警：中共有意在2027年前武力奪取台灣。 他說，中共正在瘋狂擴軍，尤其在軍民兩用船廠和核武平台方面，動作越來越快。他提醒說，大國競爭已經回來了，美國必須立刻加強軍備。 那中共具體在搞什麼？最讓人警覺的，是最近曝光的一批新型「特種登陸駁船」，也有人乾脆稱它為「自帶橋梁的移動碼頭」。 這玩意兒什麼概念？就是一艘大船，自己就帶著能延伸上百米的橋。一靠岸，坦克、卡車、補給就能直接開上陸地。 多家軍事網站披露，這種駁船船頭有超長登陸橋，像斜拉橋一樣，最長超130米。幾艘首尾相連，就能延展出上千米的通道，直接把後方滾裝船和灘頭連起來。 更關鍵的是，這不是普通浮橋，這東西有「長腳」。每艘船底下都有支柱，可以插入海底，把整艘船「升空」，脫離海面。這樣一來，不管海浪多大，橋面都不會晃動，穩定性大大增強。這個設計，參考了二戰諾曼底登陸的「桑樹港」，但顯然是現代技術的升級版。 而且，這種泊船還能像曹操當年打赤壁那樣「鐵鎖連環」，一艘連一艘，形成一條完整通道。有專家推測，若連上8艘以上，可以構建出長達兩公里的「移動公路橋」。 美國智庫CNAS的研究員指出，這種裝備就是中共在「彌補登陸艦短板」的辦法，用「民用平台」掩蓋軍事用途。 美國國防部早在《中國軍力報告》中就提到，中共在動員民間運輸資源「補足短板」，這些駁船正是其中一環。 那你可能會問：這是不是搶灘用的？其實不是。《自由亞洲電台》分析說，這種特種泊船並不適合沖在第一線。它體型大、移動慢、組裝還得好幾個小時，搶灘時根本來不及部署。 它的作用，是在「第一波搶灘成功之後」，作為後續補給運輸工具，連接後方大型運輸船，把裝甲車、火炮、補給直接送上岸。 但問題就在這兒，你連後勤都規劃這麼細，說明你不只是「準備準備」，而是真的已經開始「實戰化推演」。 更關鍵的是，這種船的出現，打破了傳統對台灣防禦地形的認知。以前大家都知道，台灣適合大規模登陸的灘頭不多，防線可以集中布設。但這種「自帶橋」的駁船一出，等於任何一段海岸線、任何一條公路，都可能被變成登陸點。 「海軍新聞」軍事專家沙頓（H