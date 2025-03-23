加國觀眾愛上神韻 讚震撼人心

【新唐人北京時間2025年03月23日訊】3月22日下午，神韻新紀元藝術團在加拿大密西沙加表演藝術中心的第二場演出持續爆滿，吸引了各界主流人士，更有觀眾驅車2個多小時專程前來觀看演出，他們盛讚演出絢麗的服裝、專業的舞蹈、完美的現場音樂，也被女高音獨唱和小舞劇所感動，他們都說愛上了神韻。 企業培訓師Carol Browning：「演出非常專業又輕鬆愉快，說實話，我原本不知道該期待什麼，演出講述了故事，我很喜歡用舞劇講故事的方式，真的太棒了。我很高興我們從倫敦來觀賞，對我們來說是一次特別的短途旅行。」 資深客戶經理Amanda Aylett：「舞蹈演員絕對令人驚歎，演員的服飾和裙裝也美不勝收，舞動起來如行雲流水。動態天幕真的令人驚歎。令人感到妙趣橫生的是，演員跳到舞台後面，又瞬間出現在動態天幕上，這個特效真是不可思議。中國古典舞獨一無二，還有小舞劇，通過舞蹈動作展現故事感人至深。」 Carol Browning：「我希望他們繼續這樣的演出，他們非常專業。現場樂團絕對為演出增色，我和丈夫都很喜愛神韻。這真是一次美好的體驗。」 神韻歌曲充滿神性的歌詞也深深打動資深客戶經理阿曼達·艾萊特（Amanda Aylett）。 Amanda Aylett：「女高音歌唱家的聲音震撼人心，唱功了得。能看到天幕上的歌詞太好了，能理解她表達的意涵，非常震撼。」 艾萊特愛上了神韻，會告訴更多人來觀看。 Amanda Aylett：「我真的非常愛神韻。我女兒也來看演出，她十一歲，她對我說，這是她最喜歡的演出。我會將演出告訴所有人，神韻是不可思議的演出。我會告訴大家一定要來看，因為真的太震撼。」 （更多信息請點擊神韻官網 訂票信息） 新唐人電視台記者朱峰、朱丹加拿大密西沙加報導