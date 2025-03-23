【新闻五人行】百度栽了 司馬南遭北京開盒 全民沸騰 【新唐人北京時間2025年03月23日訊】大家好，歡迎收看新聞五人行。 大家來聽一些言論：「北京接管台灣」；中共的「清零政策」是「人類防疫史上的奇蹟」；還有，「年輕人不要追求什麼個人自由，那是西方的毒藥，要學習毛主席的奉獻精神，把自己交給國家」。嗯，真夠狠的。 他說「美國的霸權主義已經搖搖欲墜，美元霸權即將崩潰，內亂隨時可能爆發」。這些話，都是當局很愛聽的。但奇怪的是，當局開盒了司馬南。 「開盒」這個典故，我們等下說。 北京稅務局說他通過隱匿收入、虛假申報等手段涉嫌偷稅，要被罰900萬元，引發輿論譁然。 問題： Q1. 宇亭，當局怎麼誰都打？你聽到這消息，驚訝嗎？ 宇亭：不驚訝呀，中共的鐵拳，密度還是比較均勻的，基本上體制內、體制外都能享受到。一些後台倒了的明星應該最有發言權，都是「幾億、幾億」的補稅啊。之前可是沒人敢動，盆滿鉢滿的。沒想到一夜會到創業前。而且現在中共內鬥激烈，連中共體制內的退休人員，都不安全，昨天就有一個，在新疆工作了40年，還擔任「証監會」紀委書記5年的中共官員「王會民」，好不容易熬到退休，沒想到退休6年，他和兒子一起被當局調查了。所以不怪那些官員，每天躺平，整天想著提早退休，現在連退休了都不安全。中共的統治，是高度依賴「高壓和威懾」的，為了政權，誰都是韭菜。 Q2. 金石，為什麼「愛國鬥士」也會被當局下狠手？ Q3. 秦鵬，我們之前聊過，你說當局追打「愛國鬥士」，其實是殺雞儆猴？ 秦鵬：我不這麼認為。更像打死狗，騙小孩子。為什麼說是欺騙？ 司馬南真正的罪惡，是26年如一日的幫助中共打擊它不喜歡的那些人，包括打擊法輪功，習近平上台之前幫助薄熙來等打擊不同派系，後來投靠習近平反美仇日以及仇恨資本家。中共現在清算它的這些罪惡了嗎？沒有打擊企業家，司馬南依據的是中共自己的那些理論，什麼社會主義、什麼資本家啊之類的，中共改變這些理論清算了嗎？沒有。 現在是用收拾企業家的死亡稅率的方式，收拾司馬南，大部分老百姓開心，企業家們恐怕笑不起來。細思極恐。下一步會不會查到自己頭上啊？ 將來怎麼辦？現在只是經濟不行了，黨需要企業家，所以做了暫時性的政策改變，未來對企業家的打擊會停止嗎？不。