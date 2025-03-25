台北101、國泰進軍中台灣 七期頂級住宅商辦飯店多箭齊發

台北101與國泰人壽兩大龍頭企業昨（24）日也宣告聯手進軍台中，共同打造全新城市地標「置地廣場 台中」，商場投資約新台幣45億元，整體投資額上看百億元，可望創造上千個就業機會，預期2029年完工進場、2030開幕，未來台中整體百貨市場營業額將上看千億。 「置地廣場 台中」，預計將於2030年開幕，將成為台中最高端的商業據點之一。其中包括有指標豪宅「寶璽天讚」將在上半年進場，頂級住宅、商辦、百貨與飯店多箭齊發，加上近期多家精品品牌紛紛在此區尋找獨立店面，綜觀上述因素，七期將更具國際級規模，成為台中最重要的的都心區域。 「置地廣場 台中」鄰近捷運市政府站，總樓地板面積約4.7萬坪，其中商業空間達3.5萬坪，B1至7樓為高端商場，將匯聚國際級品牌、創新零售體驗及多元生活場域，為台中消費市場帶入新氣象。台北101董事長賈永婕表示將把台北101多年來的成功經驗帶到台中，打造獨具國際視野與在地文化的嶄新商場。 除了台北101的進駐，七期近期更有頂級住宅案、商辦、飯店及同步推進，其中，由業界公認的豪宅鼻祖「寶璽建設」攜手全球前三大建築事務所「Nikken Sekkei」聯手打造的「寶璽天讚」，將是Nikken於台灣首座超高層住宅作品，Nikken Sekkei曾設計日本晴空塔、東京巨蛋，更操刀設計擁有世界最長懸臂梁的杜拜最新地標One Za’abeel等，該案基地廣逾1200坪，是七期新市政中心內唯一面南超大棟距個案，規劃坪數100至130坪，總銷140億元，遠超市場的開發強度及規模，展現出寶璽機構對於拓展台中國際視野及建築美學的決心。 此外，商辦與飯店市場亦同步升級，近期重大開發案包括余曉嵐建築師事務所與英國凱達設計公司總裁Keith Griffiths共同操刀設計的台中商業銀行企業總部「台中之鑽」，潛在辦公室總樓地板面積約3.5萬坪，高樓層將引進萬豪集團旗下最高等級的奢華酒店品牌「JW Marriot」，平均房價破萬元，未來將會是中台灣住房價格最貴的品牌飯店。長榮酒店集團全新品牌「采寓 halo house」三月起試營運，凱悅飯店集團旗下精品酒店品牌Andaz安達仕也都將在今年起陸續進駐七期。 商辦部分，豐邑集團位於市政路、河南路口2500坪角地，將與榮獲過室內設計界最高榮譽Gold Key Awards肯定的香港鄭中設計事務所（Cheng Chung Design）合作興建2棟45層樓高的住宅，總銷約400億元；市政、惠中路口3100坪角地，將規劃樓高53層、總面積約6萬坪的商辦與百貨商場，總投資預估逾550億元，另外還有惠國段180地號商辦案，光七期三案總銷就突破千億元。