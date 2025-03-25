美國安群組誤加媒體人 官員使用軟體安全受質疑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國大西洋月刊總編輯意外被加入國安高層官員的通訊軟體Signal群組，引發機密保護的爭議。美國間諜法嚴格規範國防資訊處理，將這類資訊從「適當保管地點」轉移即構成犯罪。 美聯社報導，大西洋月刊（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）說，群組討論的內容「含有即將空襲伊朗支持的葉門青年運動（Houthi）叛軍的作戰細節，包括目標、美國將部署的武器、攻擊順序等資訊」。 目前不清楚這些軍方作戰細節是否屬於機密，但通常會是，至少須為了保護軍人和作戰安全而保密。 美國國家安全會議（NSC）透過聲明表示，正調查記者的電話號碼為何被加入Signal群組。除了國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）以外，群組裡還有副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）和國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）。 高德柏格說，他收到國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）發出的Signal邀請，瓦爾茲也在群組內。 政府官員會使用Signal作為組織聯絡工具，但這款應用程式並不機密，且有遭駭客入侵的可能性。 在已有百年歷史的「間諜法」（Espionage Act）下，美國對於國防資訊處理有著嚴格法律規定，根據其中一些條款，將這類資訊從「適當保管地點」轉移即構成犯罪，即使是出於嚴重疏忽。 美國司法部在2015年和2016年調查前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）透過自己設置的私人電郵伺服器與幕僚交流機密資訊是否違法，但聯邦調查局（FBI）最終建議不起訴。 一名曾在民主黨籍前任總統拜登政府擔任國安官員的消息人士透露，當時有些官員獲准在白宮配發的手機下載Signal，但被告知須謹慎使用。