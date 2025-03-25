【快訊】沙漠「宮殿」密會 俄烏停火 美國畫紅線 【新唐人北京時間2025年03月25日訊】觀眾朋友好，歡迎收看新唐人快訊。今天是美東時間3月24日，星期一。 首先我們來關注烏俄停火談判，美國、俄羅斯，以及烏克蘭的代表團，相繼來到沙特首都「利雅得」展開一系列的談判，尋求達成部分停火協議。 談判地點：利雅德豪華的五星級酒店，麗思卡爾頓酒店，意外成為美國媒體今天關注的花絮：伊斯蘭風格的圓頂設計，成排的棕櫚樹圍繞，配有大型噴泉，高挑大廳、華麗的水晶吊燈和大理石地面。折射出沙特在中東的經濟地位。而沙特作為此次談判的東道主，雖然試圖扮演中立調解的角色，但其與俄羅斯的密切能源合作，也引發部分質疑。 新一輪談判仍然是穿梭外交，美國代表團，23日先是和烏克蘭團隊，在利雅得進行了長時間會談，談判的重點，包括在黑海地區實現停火，來確保商業航運的安全，以及保護烏克蘭的能源設施和關鍵基礎設施免受攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱這次會議「具有建設性」。 緊隨其後，第二天也就是今天上午，美國談判代表，又在麗思卡爾頓酒店，與俄羅斯代表展開對話。俄羅斯多家國營媒體報導，美俄本輪談判的目標，是希望敲定一項為期30天的局部停火協議細節，並可能為全面停火鋪路。 美國特使史蒂夫·維特科夫（Steve Witkoff）昨天在福斯新聞上表示，他對談判「抱持樂觀態度」，認為如果能在黑海達成停火協議，將「自然過渡到全面停火」。他特別提到，確保黑海商業航運安全是談判重點之一。也就是，這是美國畫出的紅線。然而，普京提出的全面停火條件，包括要求烏克蘭停止軍事動員，並切斷西方對烏克蘭的軍事援助，這些要求受到烏克蘭及其盟友的堅決反對。 烏俄停火談判，過程跌宕起伏，上週美國總統川普，先後與俄、烏領導人通話後，雙方已經在上週三，原則上同意有限停火，但雙方對停火範圍存在不同看法，白宮表示，停火應涵蓋「能源與基礎設施」；克里姆林宮則強調僅限於「能源基礎設施」。澤倫斯基則進一步呼籲，將鐵路與港口，也納入保護範圍。同時，俄烏雙方相互指責對方破壞停火努力。 本週日美國與烏克蘭會談後幾小時，俄羅斯再次向烏克蘭發動無人機攻擊，造成部分建築損壞與人員傷亡。俄方發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov），則是指責烏克蘭破壞停火努力，稱其攻擊了俄羅斯庫爾斯克地區的一處天然氣站，但烏克蘭軍方反駁這是俄羅斯的自導自演。 美國希望在4月20日之前促成俄烏停火協議，但白宮承認，由於俄烏雙方立場仍存在巨大分歧，這一時間表可能會延後。 感謝收看。歡迎點讚、訂閱新唐人。 《新唐人快報》製作組 （責任編輯：劉明湘） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/03/24/a103969959.html