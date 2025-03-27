【快訊】美情報：何衛東落馬！金價或衝上$4000 【新唐人北京時間2025年03月27日訊】觀眾朋友好，歡迎收看新唐人快訊。今天是美東時間3月26日，星期三。 美情報：共軍3號人物何衛東被罷免，新一輪大清洗！法國興業銀行：一個事件或引發金價衝上每盎司4000美元；川普政府暫停部分綠卡申請，你可以做什麼？ 【美情報部門證實：何衛東被罷免 曝習新一輪清洗】 首先關注一則，來自美國情報部門的重大爆料，涉及中共軍方高層內鬥。 《華盛頓時報》最新援引美國國防官員消息，美情報機構證實，中共軍委副主席何衛東，已經被免職，成為中共黨魁習近平新一輪政治清洗的最新落馬官員，揭示了中共軍方高層的內部危機。 何衛東在中共軍方是排名第三的高級將領，已經有超過10天沒在公開場合露面，何衛東身為中央軍委副主席，也是習近平在軍中的重要親信，他的突然失勢無疑對中國政局構成重大影響。 美國情報部門分析，這次清洗背後反映了習近平對軍方領導層的不信任。何衛東和另一名軍方副主席張又俠，都是職業軍官，而不是政委，這種權力格局可能導致習近平懷疑他們的政治忠誠度，因而遭到清洗。 不過近日有傳聞稱，中共的軍隊大權已經掌控在張又侠手中。何衛東出事意味著習重用的軍隊人馬幾乎全軍覆沒，也意味著習在軍中的地位受到嚴重削弱，或许预示著中共政局即将迎来大裂变。 此外，美國國家情報總監辦公室，上週發布的報告進一步指出，中共內部存在「猖獗」的腐敗問題，包括買官賣官的文化。而習近平曾在2024年對軍方將領強調，「槍桿子必須永遠掌握在忠於黨、可靠的人手中。」這顯示他對軍隊忠誠度的極度重視。然而，報導認為，習近平對腐敗的整治，可能源於對軍事能力的擔憂，担心腐败可能会阻碍中共在台海冲突中的作战准备，特別是它希望確保軍隊在2027年前具備，對台灣作戰的能力。 何衛東的落馬，並不是中央軍委首次出現高層清洗。去年11月，海軍上將苗華，被解除軍委政治工作部主任職務；2023年，國防部長李尚福也被免職，隨後火箭軍多名高官被捕。這些被清洗的將領多被指「違反黨紀」，且曾被視為習近平的親信，顯示中共的政治運動之猛烈。 雖然何衛東被免職的消息，經美國情報部門證實，但中共官方沒有做出回應。未來幾週，中共軍方高層的動向將是外界關注焦點。 【金價創新高 法國興業銀行：或升至4000美元】 今年以來，國際金價一路飆升，最高來到每盎司3057.51美元，創下歷史新高。雖然目前在3000美元大關上下浮動，但法國興業銀行最新報告分析，地緣政治的緊張局勢，將加速各國央行去美元化。再加上如果俄羅斯央行被凍結的2100億歐元資產，被用來支持烏克蘭，金價可能會進一步大漲，直奔4000美元。 上週，法國興業銀行發布第二季度多資產投資組合策略，繼續將黃金作為投資組合中最大的大宗商品持倉，佔比達到7%。預計到今年第四季度，黃金均價將攀升至每盎司3300美元左右。 分析師強調，隨著地緣政治風險升溫，全球央行可能會進一步購買黃金、降低對美元的依賴，以防止制裁和銀行帳戶被扣押。而這股「去美元化」浪潮，未來恐怕還會持續發酵，可能推動金價升至每盎司4000美元。分析師建議投資人持有黃金，並將其作為重要的防禦性資產。 【川普政府暫停部分綠卡申請 申請人能做什麼？】