神韻驚豔柏林觀眾：美妙體驗 遠離世俗煩惱

【新唐人北京時間2025年03月27日訊】3月25日晚，美國神韻世界藝術團為德國柏林德意志歌劇院（Deutsche Oper Berlin）帶來在該劇院的第三場演出。現場掌聲頻頻雷動，謝幕時觀眾久久不願離席。觀眾稱讚神韻是一場視覺旅行，將人帶入另一個世界，給人夢幻般美妙的體驗，遠離世俗一切煩惱。 公司老闆Erik Heinicke：「演出優美至極，會將你帶入另一個世界，讓你忘記平日的煩惱。絕對值得推薦。」 心理醫師Aysegül Taner： 「太美了，像是一場視覺上的旅行。我難以形容，簡單來說，真的就是夢幻般美妙的體驗。」 地產開發公司專案主管Felix Zastrow：「 整場演出美不勝收。特別是舞蹈演員的體能和力量，讓我印象深刻。」 Erik Heinicke：「從過去到現在的歷史，到今天正在中國發生的故事，整個演出令我完全沉浸其中，我太喜歡看了。」 Aysegül Taner：「歌聲很動人，但更重要的是它的呈現方式，例如透過動態天幕，還有服裝的搭配，讓整體表現更加突出，這一切都結合得天衣無縫。」 Erik Heinicke：「當動態天幕的畫面向觀眾、向藝術家們衝擊而來時，（現實與動畫）之間的轉換，還有那長長的水袖，太令人著迷了，美極了。」 神韻演繹中華五千年的神傳文化，蘊含的傳統理念令觀眾深受啟發。 Aysegül Taner：「關於演出的神性層面，我覺得真的內涵豐富。正如我所說，整體的呈現方式給所有感官帶來享受，但同時她不僅僅是一種美好的體驗，更傳遞了超越娛樂本身的深層意義。」