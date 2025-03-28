【禁聞】參與獵狐行動 紐約僑領判20月 【新唐人北京時間2025年03月28日訊】因參與中共「獵狐行動」，迫使美國居民返回中國，紐約山東同鄉會前會長安全忠3月19日在紐約東區聯邦法院被判入獄20個月，並面臨被驅逐出境。 3月19日下午，紐約東區聯邦法院宣布，判處安全忠（Quanzhong An）20個月監禁，以及500萬美元的經濟處罰，包括向受害人賠償130萬美元。 安全忠被指控自2017年以來，持續充當中共的非法代理人，騷擾和恐嚇一對擁有美國居民身分的中國父子，逼迫他們回中國。 2022年10月，紐約東區聯邦法院指控安全忠等7人參與中共「獵狐行動」，安全忠是首要被告。2024年5月，他承認是中共非法代理人。他的女兒安光陽也承認參與簽證欺詐，目前尚未宣判。 安全忠的行為還包括銀行詐欺和洗錢。他將數百萬美元從中國轉移到美國，並故意欺騙美國金融機構有關資金的來源和用途。 中國民主黨國際聯盟主席界立建：「這麼多年他為中共做事，挑釁美國主權，違反美國法律。他能生意做這麼大，一下拿出500萬這麼個罰款來的話，他的資金龐大來源是來自於哪裡？這個可以做一個深查。」 審理此案的法官表示，安全忠的行為不僅對他人造成傷害，也對美國國家安全構成嚴重威脅。為了遏止中共的跨國鎮壓，必須判刑。 界立建：「這次安全忠不光是他個人，他把他女兒也給害了。他是父女兩人聯合做中共的代理人，進行『獵狐行動』做特工，做這些違法事情。這麼多年『獵狐行動』他一直是擔任為中共做事綁架的角色。他這種做法的話，給這個受害者還有和家人，都帶來無窮的這種苦難和壓力。」 起訴書顯示，安全忠多次前往中國，接受中共山東省紀委的指示，執行中共的「獵狐行動」，威逼利誘異議人士回國，並聲稱自己是中共政協常委，負責在海外為中共辦事。 旅美中國維權律師吳紹平：「他就是直接和赤裸裸的無視美國的司法主權，他才敢如此猖獗地去這麼幹。如果是正常的在海外進行司法活動的話，你要麼跟這個國家有共同簽訂相關的國際條約，或者簽訂雙邊的司法互助或者司法協助條件，或者引渡條約。如果都沒有這些，你直接在他國去抓捕，或者去採取其它的任何的法律行動，那都是對人家司法主權的一種侵害和無視。」 旅美中國維權律師吳紹平指出，中共的獵狐行動在美國如此操作，還有它明目張膽的在海外設立警察站，都是在侵犯他國的司法主權。 吳紹平：「反過來如果美國也在中共國這麼隨意去抓人，在中共國去設立一個美國的警察署，那中共同意嗎？中共認為美國這樣做是正常的嗎？所以很明顯，中共的作法就是赤裸裸的侵略行爲。」 美國國土安全部警告，中共可能會持續在美國發動此類行動，對安全忠的判刑傳遞明確信息：代表外國政府從事非法活動，將面臨嚴懲。 界立建：「安全忠被判刑20個月，不光是對中共的在海外的這些代理人，是很大的一個震懾。更是對我們這些中共不受歡迎的人士，對我們的人身安全和家人都是很大一個保護。同時也達到了震懾這些中共在美國的特工。他們以後做事去三思去考量，會不會成為下一個安全忠。」 現年58歲的安全忠是美國永久居民，原紐約山東同鄉會會長。他2005年在山東棗莊創立房地產公司「安僑集團」，並於2014年紐約皇后區法拉盛開設安僑酒店（Parc Hotel），擁有96間客房。 之前，中國公民朱勇和鄭從英，都因參與中共的「獵狐行動」，迫使在新澤西州一名武漢巿前官員返回中國，被判處監禁，服刑期滿後，可能面臨被驅逐。