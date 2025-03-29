緬甸幾十棟酒店瞬間倒塌 中國商人吃飯躲過一劫 【新唐人北京時間2025年03月29日訊】3月28日，緬甸中部發生7.7級強震，隨後又發生6.4級餘震，位於震中附近的曼德勒的受災情況極其嚴重。據當地的中國商人表示，地震時當地幾十棟酒店瞬間倒塌，有位中國商人外出就餐時幸運躲過一劫。 在緬甸曼德勒翡翠市場附近做玉石生意的中國人小康（化名），對媒體描述了地震發生時的恐怖場景，「轟隆一聲，整條街的酒店像積木一樣塌了！」 他說：「第一次震動持續了1分鐘，馬路像波浪一樣起伏，人根本站不穩。緊接著又是一波餘震，幾十棟酒店轟然倒塌，灰塵遮天蔽日。」 小康所在的酒店裡住的幾乎都是來緬甸做玉石生意的中國人，小康說，「（28日）下午救出來了幾個人，但裡面還有許多的住客被掩埋。」 據小康講，他這次租住在五層樓的酒店，地震發生時，他剛好到朋友家去吃午飯，所以才躲過一劫。回到酒店才發現，他所住的五層樓全塌了。 曼德勒市中心的華人李艷彬回憶，地震時她正在七樓公寓內，「整棟樓劇烈搖晃，根本站不穩，只能躲在牆角用枕頭護頭」。逃到戶外後，她發現，「幾十棟酒店瞬間倒塌」，道路上磚塊如雨點般墜落。 在仰光經商的中國商人朱先生拍攝的現場視頻顯示，地震發生後，街道上堆滿磚塊和混凝土碎塊，救援人員正用鐵鍬徒手挖掘。他哽咽著說：「我認識的一個浙江老闆，上週剛進了一卡車原石，現在連人帶貨全埋了······」更令人揪心的是，緬甸通訊網絡大面積中斷，許多家屬至今無法聯繫上親人。 緬甸28日發生7.7級超淺層強烈地震，震源深度只有10千米，隨後又發生多次餘震。緬甸官方29日凌晨發布消息說，已監測到12次餘震，餘震最高震級為7.5級，最低震級為2.8級。 由於餘震不斷，給救援工作帶來更大難度，倖存者也不敢進屋。一名中國商人描述：「沒人敢進房屋，整座城市的人都在空曠地帶避難。」 根據緬甸國家媒體29日公布的最新數據，地震已造成該國所有受災地區1002人死亡，2376人受傷，另有多人失蹤。 （責任編輯：文彬） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/03/29/a103971463.html