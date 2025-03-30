緣路山旮旯│廚師發辦│黃浩然│台南電影體驗團 香港獨立電影自救

【緣路山旮旯／廚師發辦／黃浩然／鍾宏杰／小野／盧鎮業／梁雍婷／台南電影體驗團】香港去年至今至少9間戲院「謝幕」，電影業寒冬尚未春來冬去，港產片票房並不樂觀。獨立電影沒有電影公司支援、題材另類、觀眾層較窄，資源更是捉襟見肘。《緣路山旮旯》、《全個世界都有電話》導演黃浩然曾經辦音樂會，以宣傳電影及增加收入，下月更首度「衝出香港」舉辦電影體驗團，不計機票每位團費索價12,800元，帶觀眾到台南3日3夜直擊新作《廚師發辦》（暫名）的幕後情況。 《廚師發辦》成本約390萬元，目前只籌到約一半資金，唯有一邊拍攝，一邊籌款，體驗團大部份收益亦將撥歸拍攝開支。黃浩然笑言跟投資者洽談時表明，「你啲錢已經揼咗落海啦，唔好預會賺錢」。他說拍攝獨立電影的初衷亦並非賺錢，作為導演亦無法控制票房，只能發揮創意，利用有限資源拍好一套戲及盡力宣傳。 獨立電影沒有電影公司支援、題材另類、觀眾層較窄，資源更是捉襟見肘。導演黃浩然曾經辦音樂會，以宣傳電影及增加收入，為新片集資更舉辦台南電影體驗團。（《緣路山旮旯》幕後花絮） 獨立電影沒有電影公司支援、題材另類、觀眾層較窄，資源更是捉襟見肘。（《緣路山旮旯》劇照） 獨立電影錢從何來？ 一般港產片由投資人或老闆出錢開戲，故導演、編劇要顧及投資方的意見。獨立電影題材及拍攝手法較自由，但就缺乏電影公司的資助及宣傳。獨立電影《淺淺歲月》月初上映，《香港01》早前訪問出品人及編劇謝淑芬，她為了拍戲紀念亡夫，不惜出售住宅單位，套現500萬拍電影。 現年54歲、《緣路山旮旯》電影導演黃浩然曾言走一條「半商業半獨立」的電影路—— 多年來選擇向朋友籌錢，拍好後再與商業電影發行公司合作宣傳。他2014年執導首部電影長片《點對點》，以本地情懷作為賣點，邀請朋友投資。原定400萬的預算，到開鏡時僅得230萬元，加上藝發局的40萬元資助仍然不足。他和任職監製的太太沒有收取任何酬勞，邵音音、陳豪等多名演員願意降低片酬，攝影器材更是向香港演藝學院借來。 導演黃浩然拍攝《點對點》時，邵音音、陳豪等多名演員願意降低片酬。（《點對點》劇照） 黃浩然這次與《廚師發辦》的投資者活現香港合辦電影體驗旅行團，帶觀眾前往台南取景地直擊拍攝過程。（活現香港網站） 新戲資金尚欠190萬 辦旅行團助籌錢 黃浩然近日與拍檔鍾宏杰執導新作《廚師發辦》，估計成本約390萬，目前只籌到200萬。他說尚可以應付拍攝，但需要一邊拍攝，一邊籌款。在港致力舉辦社區導賞團的活現香港成為投資者之一，與創作團隊合辦「電影體驗團」，帶領觀眾直擊電影在台南的拍攝情況、與男女主角、導演等人用餐和交流。不包機票的3日3夜團費為12,800元，最多18個名額，現時有14人報名，確定可成團。 旅行團的大部分盈利將補貼電影成本，亦希望達致宣傳效果。黃浩然說獨立電影資源較少，難以做到鋪天蓋地的宣傳，只能另闢蹊徑，以各種方法推廣。 黃浩然，近日與拍檔鍾宏杰執導新作《廚師發辦》（暫名），由小野盧鎮業、金像女配梁雍婷飾演男女主角。（《廚師發辦》團隊提供） 黃浩然，近日與拍檔鍾宏杰執導新作《廚師發辦》（暫名），由小野盧鎮業、金像女配梁雍婷飾演男女主角。（《廚師發辦》團隊提供） 黃浩然，近日與拍檔鍾宏杰執導新作《廚師發辦》（暫名），由小野盧鎮業、金像女配梁雍婷飾演男女主角。（《廚師發辦》團隊提供） 曾辦音樂會補貼票房收入 這並非黃浩然第一次以另類手法籌集電影資金。2023年，他的作品《全個世界都有電話》上映時，他曾舉辦「試映場 Ｘ