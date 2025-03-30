緬甸多個政府大樓倒塌 官員傷亡 在緬華商自救 【新唐人北京時間2025年03月30日訊】緬甸7.7級地震造成大規模房屋倒塌和人員傷亡，緬甸多個政府部門建築物倒塌，造成多名官員傷亡。在緬華商地震後展開自救，但缺乏救援器械，哀嘆「我們眼睜睜地看著卻無能為力」。 緬甸多個政府部門建築倒塌 據新京報3月29日報導，3月28日，緬甸發生7.7 級地震，首都內比都許多建築在強震中倒塌，緬甸外交部、勞動部，緬甸軍政府的軍事總部和議會大樓等多個政府部門的建築在地震中倒塌。 包括勞動部官員、外交官員在內的多名工作人員傷亡。內比都部分公務員住宅樓也在地震中倒塌，多人被困。 據緬甸媒體報導，內比都機場的空中管制塔在地震中遭到嚴重破壞，在塔內值班的所有工作人員全部遇難。 緬甸第二大城市曼德勒有許多房屋在地震中倒塌，身在曼德勒的緬甸湖南商會祕書長李建軍在微信朋友圈發布信息，告知親朋好友：「我住的小別墅好像損壞最嚴重。今晚沒地方住了。我人沒事，這個城市20％以上的房子毀了。」 3月29日，李建軍告訴瀟湘晨報，曼德勒華人華僑共有五萬人左右，其中華僑約一萬人。「（曼德勒）倒了至少一百多棟房子，目前明確被埋著中國人的地方有三處」，包括新長城酒店、Win ster酒店和sky villa小區。 李建軍介紹說，新長城酒店的經營者是華人，酒店大多住的都是中國人。地震後，新長城酒店其中一棟被震歪。「剛剛去看，他們目前在救援，裡面肯定有中國人。」 他表示，Win ster酒店全部都是中國人，很多人被埋在下面了，「救了七八個人出來，目前至少有五個人埋下面。」 被埋人員最多的是sky villa小區，「目前埋著人最多的就是這個小區，11層樓現在只有6層了，下面五層疊一起了。據說小區樓房坍塌時，有人聽到有人用中文喊『救命』，因此推測被掩埋的有中國人。上面六層裡的住戶已經跑出來了，但是坍塌的底下五層，情況比較嚴重。」李建軍說。 他表示，曼德勒到仰光的一些道路受損斷裂，曼德勒地區很多商店關門。如果交通癱瘓，民眾將面臨物資短缺。目前當地政府也在搶修道路。 「現在曼德勒的溫度很高，昨天甚至接近40攝氏度。這對於等待救援的人和物資儲存來說都是一個很大的挑戰。」李建軍說。