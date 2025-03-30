中使館稱僅17中國人傷 華商：很多中國人被埋生死未卜 【新唐人北京時間2025年03月30日訊】緬甸地震重災區瓦城（又譯，曼德勒）30日再發生規模5.1餘震，官方宣布這起地震迄今為止已造成約1700人喪生。中共使館雖稱目前僅有14名中國公民受傷。但當地中國商人反映，中國人眾多的瓦城逾20%房子被毀，已知有中國人被埋的地點就有3處飯店及社區，人數不詳。 緬甸強震，距離震中僅17公里的第二大城瓦城災情嚴重，大量房屋倒塌。這座緬甸的文化與經濟重鎮，聚居著約五萬華人華僑，其中有不少中國公民。這場突如其來的地震，華人聚居區也成為了重災區。 儘管中共使館雖稱目前僅有14名中國公民受傷，但陸媒採訪當地人士透露，當地多個華人聚集的酒店和社區至少有數十中國人被埋。由於氣溫超過40℃，廢墟下的屍體已腐爛，散發出惡臭。 綜合大陸媒體的報導，在瓦城經商10餘年的緬甸湖南商會祕書長李建軍表示，瓦城20%以上的房子已經毀了，目前他明確知道有中國人被埋的地方有3處。第1處是「新長城酒店」，經營者就是華人，而飯店裡住的也大多是中國人，地震後酒店的其中一棟樓被震歪，目前正在救援，裡面「肯定有中國人」。 李建軍表示，有中國人被埋的第2處是「Win Star酒店」，裡面「全部都是中國人，除了外出和跑出來一部分，很多埋下面了，救了7、8個人出來，目前至少有5個人埋在下面」。 李建軍指出，第3處有中國人被埋的是Sky Villa小區，且目前「埋著人最多的就是這個小區，11層樓現在只有6層了（地面可見），下面5層疊在一起了」。他說，這棟小區樓房崩塌時，有路人聽到裡面有人用中文喊「救命」，因此推測被掩埋的有中國人。 據媒體報導，Sky Villa小區的情況極為慘烈，11層的高樓在地震中像被一隻無形的大手壓縮，下層5層完全被壓扁，整棟樓如今只剩下6層。倖存者們在廢墟旁焦急地呼喊著親人的名字，甚至不顧危險，徒手挖掘著廢墟，希望能夠找到被困的家人和朋友。 李建軍表示，瓦城的華人加上華僑共有約5萬人，其中1萬人是有中國公民身分的華僑。 正在瓦城Sky Villa公寓擔任志願者的珍妮女士表示，Sky Villa公寓在地震中受損嚴重，地震已經過去兩天時間，被掩埋的屍體開始腐爛。公寓中居住有數百位華人。 據其介紹，因為瓦城已經達到40℃以上的高溫，被廢墟掩埋的屍體已經散發出陣陣的腐臭味。救援人員已經無法正常開展救援工作，想要喝冰水。 殘酷的是，仰光至曼德勒公路因橋梁斷裂，物資車被迫繞行10小時。這使得救援物資和生活物資的運輸變得異常困難，飲用水和醫療物資極度短缺。許多倖存者只能在高溫下苦苦等待，他們的生命在一點點流逝。 （責任編輯：林清） 本文網址: