越南企業CEO：感謝神韻 看見世上真正的完美

【新唐人北京時間2025年03月31日訊】美國神韻環球藝術團陸續在台灣八大城市演出，許多東南亞精英也特別來台灣觀神韻，29日，越南旅行企業CEO觀賞神韻在台北第五場演出，她說，感謝神韻，讓她看見世界上有真正的完美。 越南旅行公司CEO Hoang Thi Vinh：「我必須要說，這個如果能超過十分，那就給他們超過十分，因為她實在是太完美了，我們常說『沒有什麼是完美的』，對吧，但是這演出，他們真的做到太完美了。」 越南旅行公司CEO赴台灣，觀賞神韻演出，感佩藝術家們的超凡功力。 Hoang Thi Vinh：「不得不說他們擁有一股極其強大的力量，無法用言語形容那種精神。」「感謝藝術總監，感謝傳遞火種的人，感謝所有保護這門藝術的人。」 看到節目中善良修煉人被迫害，她落下眼淚，她說，神韻在教導人們，成為更好的人。希望有一天神韻也能蒞臨越南。 Hoang Thi Vinh：「（神韻）她帶來了一種更美好的感覺，或者是脫胎換骨，或者絕處逢生。」「我一直希望，有一天在越南也能舉辦神韻演出，也是一個很大的榮幸，給還沒有條件出國的人來這裡觀看。」 （更多信息請點擊神韻官網 訂票信息） 新唐人亞太電視胡宗翰、李晶晶、陳真台灣台北報導