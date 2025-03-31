金秀賢記者會崩潰致歉 回應近期爭議 【新唐人北京時間2025年03月31日訊】韓國演員金秀賢與已故演員金賽綸的一系列爭議事件，成為近期輿論焦點。在沉默數週後，面對輿論壓力，金秀賢今天（3月31日）召開記者會，公開回應關於他的感情爭議。 當地時間3月31日下午3點30分，金秀賢在律師陪同下在首爾上岩洞斯坦福酒店舉行記者會。金秀賢一身黑色打扮現身，他首先90度鞠躬道歉。 他說，「對不起，因為我一個人，似乎讓太多人承受痛苦。而故人（故金賽綸）似乎也無法安息，讓我感到非常遺憾。」 「我認為自己是一個膽小鬼。我似乎總是忙著保護自己所擁有的東西。甚至連對我來的好意都無法相信，總是害怕會失去什麼，害怕會受到傷害，忙著逃避和否認。」 對於與金賽綸的感情關係，金秀賢稱，當初否認消息是與主演的《淚之女王》正在播放，憂慮如果承認緋聞，難以想像對一起工作的所有演員和工作人員、製作公司及經理人公司的員工影響。 金秀賢指他一直想什麼都說出來，「結束這地獄般的情況，我一直都是這樣的想法，但是每當這種時候，我也很猶豫，害怕帶給我身邊的人影響，我不能讓大家陷入更不好的狀況中。」 金秀賢強調沒有在金賽綸未成年時交往以及逼債。 金秀賢稱，「我願意承認我做錯的事情。如果有需要負責的事情，我認為負責是理所當然的。但是我不能承認我沒有做的事情。」「我做不到。我無法接受那些威脅我、逼我承認謊言為真相的要求。」 金秀賢指，橫豎研究所公開、聲稱在2016年的通訊軟件對話交給科學相關組織驗證，稱結果證實全部都是偽造，又稱家屬手上的證據假如是真的，就應交由調查機構通過法律程序進行驗證。 金秀賢最後說，「我雖然是戴著明星面具的金秀賢，但我沒做過的就是沒做過，我想，我不會要求大家一定要相信我，我一定會證明的，謝謝。」他表示，將暫停活動一段日子，待輿論平息後再考慮復出。 金秀賢講完後，其代表律師接著發言，他稱會向金賽綸遺屬和橫豎研究所提出民事及刑事訴訟，索償120億韓元。此次記者會之所以不接受提問，因為事件已進入調查階段。 金秀賢在記者會上情緒激動，一度難以言語，在台上多次哭泣。 韓國自媒體「橫豎研究所」自3月10日爆料金秀賢與金賽綸戀情關係，並陸續放出兩人親密照與對話紀錄，令金秀賢形象重挫，多家代言品牌解約。 （責任編輯：李恩真） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/03/31/a103972015.html