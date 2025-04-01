緬甸廢墟中傳出求救視頻 妹妹認出姐姐的手（視頻） 【新唐人北京時間2025年04月01日訊】地震之後，緬甸第二大城市曼德勒滿目瘡痍，從廢墟中傳出一段求救視頻，一小女孩哭喊著敲打地面，向外呼救。還有救援人員拍到廢墟中一名被困人員的手，一女子刷視頻認出這是姐姐的手。 廢墟中傳出求救視頻 網傳視頻顯示，在曼德勒Sky villa公寓的廢墟中，有兩個女孩和一名中年女性被壓在廢墟中，她們頭頂上就是水泥板，無法站立。 一名長髮戴眼鏡的女孩安靜地蜷縮在角落裡，雙手抱腿，坐在地上，她身邊一位年長的婦女頭上受傷流血，臉上都是血跡。 另一名長髮穿黃色睡衣的女孩，坐在地上用鐵棍敲打著牆面、地面，向外面大聲呼喊求救，聲音裡明顯帶著哭腔。 視頻畫面顯示，3月30日當天，這名戴眼鏡的女孩成功獲救。但不清楚另一名女孩和那位中年女性是否得救。（點擊觀看視頻） 妹妹認出姐姐從廢墟中伸出的手 網上傳出的另一段視頻顯示，在Sky Villa公寓救援的人員呼喊被困在廢墟中的女子，女子進行了回應，並且伸出了手搖了搖，她的大拇指上帶著一枚銀戒。 緬甸華裔女子明女士在手機上刷到這個視頻時，認出這是姐姐的手。明女士反覆看了20多遍，十分確定被困女子就是自己的姐姐明艷珠。 3月31日，明女士對媒體介紹說，「是我無意中刷到，然後就感覺很像我姐姐的手，反覆看反覆看，看她的手勢，看那個感覺，從小她就喜歡這樣子戴戒指，看了20多遍，確認是我姐。」（點擊觀看視頻） 明女士說，她的親姐明艷珠和表姐楊麗清都住在Sky villa公寓，她們都是緬甸華人，長期在曼德勒從事翡翠玉石交易工作。 地震發生當天，是緬甸當地的一個傳統節日，玉石交易市場沒有開市，兩人便沒有去市場，地震發生後，兩人都被壓在廢墟中。 3月30日，從這個公寓的廢墟中救出三名女性，明女士非常期待是她的姐姐們獲救，但目前還未得到確認。 她說：「我想知道這個視頻是誰拍的，人有沒有救出來。」目前，現場救援的志願者正在幫她尋找最初發出視頻的人。 廢墟內突發巨響