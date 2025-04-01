中國男子退機票1.5萬元 被扣1.4萬引熱議 【新唐人北京時間2025年04月01日訊】今天（4月1日），中國大陸「男子1.5萬元（人民幣，下同）機票款退票被扣1.4萬」登上熱搜榜，引發熱議。 據大象新聞報導，3月29日，一段求助視頻在微信群引發關注。山西省運城市夏縣高先生表示，因孩子在日本留學，他於2月27日在某旅行平台購買了8月3-11日北京往返東京的家庭機票，總價15,113元。之後因情況變化，準備改簽機票，結果誤操作成「退票」，被扣除了14,263元。 之後，高先生聯繫平台客服，但對方將問題甩給航空公司，而航空公司又稱未收到訂票和退票信息。幾經協調，旅行平台只退款5221元。 高先生認為，自己並非故意誤操作，且距離起飛還有4個多月，平台以誤操作需擔責為由拒絕退款不合理，近萬元的扣費實在讓人難以接受。 有陸媒聯繫到旅行平台，客服人員稱，高先生反映的問題仍在處理中。按規則需扣除手續費，已將情況反映到總部，等待回覆。 對此，北京張勇律師在微博發文表示，「相關部門加強對機票銷售和退改領域的監管，規範平台和航司的行為，保障消費者的合法權益。」 此事今天引發網民熱議：「真是活久見，第一次遇到能夠那麼多手續費的。」「乾脆全扣掉得了······有些霸王條款太過分了。」 「我的天，知道退票會有手續費，但是這個也太狠了吧。」 「你不如直接把人家錢搶走算了。」 「提前4個月退票都要扣1.4萬，這和搶有啥區別。」 「在這種事情上，真的可吃過太多虧了······不同航司政策都不一樣，超級複雜。而且我才發現不同平台手續費還不一樣呢，好奇怪的。」 「哪家航空公司說出來讓大家避雷一下，知道退票費貴，但是扣1.4萬這太不合理了吧。」 「請問扣的1.4w是什麼費用呢？手續費？這不成了天價手續費！什麼手續費這麼高？航空公司這種霸王條款，到底誰能監督管理？」 「提前4個月退票還要扣除94%費用，平台和航空公司互相踢皮球的嘴臉實在難看。所謂的『按規則扣除』，不過是把不公平條款包裝成行業慣例。當94%的機票錢都變成『手續費』時，飛的已經不是航班，而是消費者的血汗錢。」 （責任編輯：李恩真） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/04/01/a103972317.html