小飛機墜湖 父女三人站機翼苦撐12小時奇蹟生還 【新唐人北京時間2025年04月02日訊】一場原本愜意的飛行，卻成了一齣驚心動魄的求生奇蹟！近日，美國阿拉斯加州有父女3人，駕駛一架小飛機出遊時，不慎失事墜落冰湖。 結果，他們遇到了兩個奇蹟，第一個奇蹟是飛機竟然沒有沉沒，而是漂浮在了湖面上，所以父女三人能站在機翼上，等待救援。 第二個奇蹟是在-6℃的低溫中，他們苦撐了一夜，竟沒有因失去體溫而昏迷，成功等到了救援，連搜救人員都說他們「命大！」。趕快來看看這個驚心動魄的故事吧。 父親是43歲的約翰·莫里斯（John Morris），3月23日下午，他駕駛著一架單引擎小飛機，帶著兩個女兒在阿拉斯加風景秀美的山間飛行。本來應該是一次美好的旅行，沒想到當天晚上卻遲遲未歸。家人焦急萬分，於是，莫里斯的父親深夜發文求助。 當地的一個飛行員看到貼文後，天剛亮，便帶著一群熱心人駕機展開搜尋。當他飛越塔斯土梅那湖（Tustumena Lake）時，遠遠的看到像飛機殘骸般的物體，心中不禁一沉，擔心已無人生還。但當他低空飛過時，竟驚喜地發現，他們不但活著，還能使勁揮手求救！ 當夜的氣溫低至-6℃，父女三人只能站在機翼上，忍受著刺骨的寒風。但幸運的是，飛機雖然墜湖，但因為湖面結冰，所以機身能浮在水面上，沒有沉沒，否則後果不堪設想。 獲得消息後，阿拉斯加國民警衛隊迅速派出直升機前往救援，原本計劃用繩索將三人吊起，沒想到直升機的強風讓小女孩站立不穩，差點被吹倒冰冷的湖水里。直升機不得不改變策略，小心翼翼地盤旋下降，才順利將三人救出。 由於阿拉斯加的公路網不太發達，許多居民習慣以小飛機代步，但風險也是不小。 就在上個月，一架用於通勤的小飛機，因超載墜海，導致機上10人全數罹難。相比之下，莫里斯一家就太幸運了！ 新唐人電視台編譯報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/04/01/a103972479.html