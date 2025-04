大紀元記者手札:坐空軍一號隨總統出行 【新唐人北京時間2025年04月01日訊】英文《大紀元時報》駐白宮資深記者埃梅爾·阿坎(Emel Akan)第一次跟隨美國總統出行,報導總統行程。從2018年開始,阿坎負責白宮報導,覆蓋川普總統(特朗普)第一任期、拜登總統以及川普總統第二任期。 3月28日至30日,阿坎作為英文大紀元駐白宮記者隨總統川普出行佛州,她分享了記者手札,讓外界可以從另一個角度近距離了解總統。 白宮有一支精選的記者團隊,可以跟隨總統出行。並不是每個記者都有這樣的機會,因此能被邀請加入隨行記者團是一種殊榮。 阿坎表示,此行最令人興奮的部分就是能在空軍一號上的非正式記者會(Press Gaggles)中向總統提問。 在前往佛羅里達的途中,總統曾短暫來到記者艙,但只停留了兩分鐘,時間很短。 阿坎很幸運地獲得機會得以第一個向總統提問。她提問說,如果伊朗核計劃沒有取得任何進展,總統是否可能會在幾週內對伊朗加徵二級關稅。 「我更願意達成協議,而不是其它選擇。」總統回答說,「我想這架飛機上的每個人都 In response to my question, President Trump said he might