大紀元記者手札：坐空軍一號隨總統出行 【新唐人北京時間2025年04月01日訊】英文《大紀元時報》駐白宮資深記者埃梅爾·阿坎（Emel Akan）第一次跟隨美國總統出行，報導總統行程。從2018年開始，阿坎負責白宮報導，覆蓋川普總統（特朗普）第一任期、拜登總統以及川普總統第二任期。 3月28日至30日，阿坎作為英文大紀元駐白宮記者隨總統川普出行佛州，她分享了記者手札，讓外界可以從另一個角度近距離了解總統。 白宮有一支精選的記者團隊，可以跟隨總統出行。並不是每個記者都有這樣的機會，因此能被邀請加入隨行記者團是一種殊榮。 阿坎表示，此行最令人興奮的部分就是能在空軍一號上的非正式記者會（Press Gaggles）中向總統提問。 在前往佛羅里達的途中，總統曾短暫來到記者艙，但只停留了兩分鐘，時間很短。 阿坎很幸運地獲得機會得以第一個向總統提問。她提問說，如果伊朗核計劃沒有取得任何進展，總統是否可能會在幾週內對伊朗加徵二級關稅。 「我更願意達成協議，而不是其它選擇。」總統回答說，「我想這架飛機上的每個人都 In response to my question, President Trump said he might