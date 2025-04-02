【快訊】馬斯克預告驚人抓捕 VPN驚魂！藏軍方黑手 【新唐人北京時間2025年04月02日訊】觀眾朋友好，歡迎收看新唐人快報。今天是美東時間4月1日，星期二。 今日焦點：VPN驚魂！5款免費應用暗藏中共軍方黑手；馬斯克預告有人被逮捕，詐騙犯竊40萬美國人身分；川普關稅即將生效，全球關稅戰一觸即發；川普拉攏普京，王毅急喊中俄永不為敵；移民噩夢降臨，綠卡者入境被扣。 【5款免費VPN與中共軍方有關 威脅數百萬人】 根據英國《金融時報》的最新調查，至少有五款在蘋果和谷歌應用商店上架的免費VPN應用，與中共軍方存在潛在關聯，其中三款的下載次數/已突破百萬，它們可能對用戶的隱私構成威脅，引發資安疑慮。 這些免費VPN應用/是由中共企業奇虎360關聯的子公司/廣州連創開發，根據廣州連創的宣傳資料，這些VPN應用在220多個國家被使用，每日活躍用戶達一千萬人。奇虎360/早在2020年就因與中共軍方的聯繫而遭到美國政府的制裁，美國國防部也將奇虎360列入中共軍事關聯企業名單之中。 與奇虎相關的這五款VPN應用分別是Turbo VPN、VPN Proxy Master、Thunder VPN、Snap VPN和Signal Secure VPN。在《金融時報》聯繫蘋果公司徵求意見後，Thunder VPN和Snap VPN已被蘋果下架。 VPN應用的初衷/是保護使用者的網絡隱私，防止使用公共Wi-Fi時/遭到網絡攻擊，並避免電信商追蹤上網行為。此外，VPN也常被用來繞過國家或地區限制，觀看國外流媒體影片。 根據研究組織「技術透明計畫」的最新報告，蘋果應用商店下載次數最多的100個應用中，有20個屬於中國公司。這個報告警告說，「數百萬美國人正在無意中將他們的網路流量發送給中國公司」。