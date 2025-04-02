美國制裁六中港官員 反制中共跨國鎮壓 【新唐人北京時間2025年04月01日訊】美國政府週一宣布，對 拒絕外國人、進入西藏的中共官員，實施額外簽證限制。同時宣布，制裁六名北京和香港官員，凍結他們在美國的所有資產，因為他們利用所謂香港國安法，實施跨國鎮壓。 美國宣布制裁的六名官員是：中共駐港維護國家安全公署署長董經緯、特區維護國家安全委員會祕書長區志光、香港警務處處長蕭澤頤、香港警務處助理處長王忠巡、香港警務處助理處長趙詠蘭，以及特區律政司司長林定國。 聲明表示，這些北京和港府官員，利用所謂港版國安法，恐嚇、騷擾十九名被迫逃亡海外的民主人士，包括一位美國公民和四位美國居民，嚴重損害了香港自治，涉及跨國鎮壓。 香港自由委員會基金會Frances Hui：「這是一個非常令人鼓舞的跡象，我希望這將表明美國政策的開始，持續努力追究責任人的開始，追究那些實施跨國鎮壓肇事人的責任。」 新唐人電視台記者傑克·布拉德利：「制裁意味著這些人所持有的所有美國財產都將無法使用。這些制裁是在《香港政策法案報告》發布後實施的，中共通過所謂國安法破壞了香港的法治，壓制香港的政治異見。國務卿盧比奧表示，這些制裁是對破壞香港自治、剝奪香港人自由，對參與針對美國境內跨國鎮壓行為的回應。另外，國務卿盧比奧將於本週稍晚抵達布魯塞爾，表達對中共政權對太平洋鄰國日益侵略的擔憂。」 美國國務院發言人塔米·布魯斯：「盧國務卿比奧還將在北約會議上，與印太夥伴代表討論中共對歐洲、大西洋和印太聯盟的共同威脅。」 同一天，盧比奧宣布，針對參與限制外國人進入藏族地區政策的中共官員，實施額外簽證限制。 國務院聲明表示，長期以來，中共一直拒絕讓美國外交官、記者和其他國際觀察員進入西藏和中國其它藏區，而中共外交官和記者卻享受廣泛進入美國的權利。 盧比奧說，美國外交官也無法為在西藏旅行的美國公民提供服務，這種缺乏對等的情況不可接受、也不能容忍。他敦促中共，允許外交官等人不受限制地進入藏族地區。 新唐人電視台記者傑克·布拉德利、於良、田原華府-紐約連線報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/04/01/a103972394.html