或涉37億爛尾項目 青島兩原副市長同時被查 【新唐人北京時間2025年04月02日訊】山東省青島市兩名前副市長，日前同時被官宣落馬。陸媒披露，相關案件或涉青島著名的爛尾項目「藍灣中心」，這個曾轟動全國的爛尾項目涉及資金達37億元（人民幣，下同）。 星期一（3月31日），中共山東省紀委監委官方網站發布了兩則通報：山東省政協原常委王建祥和青島市原副市長吳經建，因「涉嫌嚴重違紀違法」正在接受審查和調查。王建祥與吳經建都曾經擔任過青島市副市長，其中王建祥曾分管國土資源。陸媒「觀察者」報導稱，這兩位前副市長或因涉入青島市一個計劃總投資超37億元大爛尾項目而落馬。 據公開的資訊，現年65歲的王建祥是山東青島人，長期在青島市任職，歷任青島市市北區區長、區委書記，青島市副市長，青島經濟技術開發區工委書記，及西海岸經濟新區工委書記、管委主任等職。2020年1月退居二線，轉任山東省政協常委。 在王建祥擔任青島市副市長並分管國土資源期間，青島市西海岸新區城市陽台旅遊景區內，設立了一個名稱為「藍灣中心」的 房地產開發項目項目。這個項目原計劃總投資超過37億元。 按照最初的規劃，「藍灣中心」 總建築面積約為306988平方米。該項目整體規劃為瞰海公寓、住宅、酒店、辦公於一體化的超高層城市商業綜合體，其中包括建設1棟建築高度達208.3米的5A級寫字樓，以及3棟高檔住宅樓。 2010年上半年，富麗灣公司通過掛牌出讓的方式，以2610萬元拿下藍灣中心項目相關地塊。然而，此後8年這個項目從來未曾動工建設。 據《華夏時報》報導，藍灣中心項目爛尾的主要原因，是該項目未按規定提前辦理海域使用權證，以及海域使用權轉土地使用權手續，存在「前置手續不合規」的問題，被列入了圍填海歷史遺留問題清單，導致該項目無法繼續辦理各類手續而無法進行開發建設活動。 蹊蹺的是，2018年，中共國企青島海投集團通過其子公司收購了富麗灣公司100%的股權，投資成本高達11.28億元。然而，當時的富麗灣公司並無實際經營業務，營業收入為0，所有者權益僅為5.29億元左右。 也就是說，在「藍灣中心」項目的有關土地手續存在違規，而且項目未曾動工也未有任何增值的情況下，「民企」富麗灣公司卻順利以高溢價的方式被國企收購。 這一反常現象引起了外界的強烈質疑：青島海投集團為何貿然收購富麗灣公司？高達11.28億元的對價是否合理？其中是否存在導致國有資產流失的問題？ 值得注意到是，當時，王建祥恰恰是西海岸經濟新區工委書記兼管委主任。 2020年6月16日，中建八局第四建設有限公司、中啟膠建集團有限公司、青島北洋建築設計有限公司組成的聯合體中標了藍灣中心項目（工程總承包），中標價格約為19.68億元，中標工期為1460個日曆天（即4年）。同年12月，承建單位中建八局四公司發布公告稱，藍灣中心項目目前處於基坑支護階段，項目竣工日期預計為2024年6月。然而，時至今日，這是引人矚目的項目依然是一個爛尾項目。 至於另一位被調查的貪官吳經建則是江蘇無錫人，現年已74歲。吳經建早年曾是青島第二發製品廠工人，從工人、車間主任起步，逐級升職，歷任青島市市北區工業公司副經理，青島市北區經計委主任兼外經貿委主任，市北區委常委、副區長，市北區委副書記、區長，市北區委書記，青島市政府副市長等職務。 2011年1月，吳經建因年齡原因卸任青島市政府副市長，卻在卸任14年後被查，具體事由不明。 在陸媒的相關報導下，中國網友議論紛紛：「套錢，洗錢，查查就知道了。」 「貪款還能追回來嗎？」