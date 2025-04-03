【快訊】马斯克要離開DOGE了？創紀錄！布克25小時瘋狂演講 【新唐人北京時間2025年04月03日訊】今日焦點：馬斯克將從DOGE離職的傳聞，引發特斯拉股票大漲，卻遭到白宮發言人駁斥；參議員布克25小時馬拉松演講創紀錄，傳亞馬遜最後時刻出價收購TikTok，中共高層異動，中組部和統戰部部長罕見對調。 觀眾朋友好 歡迎收看新唐人快報，今天的美東時間的4月2號星期三，首先我們來關注，美國媒體《政客》（Politico）報導，美國川普總統近日向其核心幕僚透露，目前主導政府效率部（DOGE）的馬斯克將很快離職。消息傳出後，特斯拉股票應聲大漲。但白宮發言人駁斥了這一傳聞。 《政客》援引三位了解情況的內部人士透露，川普對馬斯克的表現十分滿意，但兩人已決定，馬斯克將很快回歸自己的商業公司事務，未來僅擔任輔助角色。 其中一名高級官員透露，馬斯克可能會保留總統非正式顧問的角色，並時不時地出現在白宮。另一高級官員也認為，馬斯克不會完全退出川普圈子。 消息傳出後，特斯拉股價立即由跌轉漲，盤中已上漲5%。在過去的一年裡，特斯拉股價已下跌超過了三分之一。2025年第一季度下跌了36%，為自2022年以來最大季度跌幅。 但白宮發言人萊維特駁斥了這個新聞，她在X發文說：馬斯克和川普總統都曾公開表示，馬斯克將在完成 DOGE 的出色工作後，以特殊政府雇員的身分離開公職。 馬斯克的「特殊政府雇員」身分預計將在5月底到期。馬斯克上週接受福克斯新聞採訪時，似乎為自己在130天後的離職做了準備。他表示：他相信到那時他的工作將基本完成。 此前，川普在3月24日的內閣會議上，曾提及馬斯克的角色可能發生變化。川普和多位內閣部長都稱讚馬斯克，精簡官僚機構、揭露腐敗浪費的努力成果顯著。 總統還提到了針對馬斯克的死亡威脅，以及特斯拉汽車及經銷商遭到破壞等事件。川普還稱馬斯克為「愛國者」和「我的朋友」。 3月31日晚，川普又對記者說：「埃隆遲早會想回公司。」「他想回去。但我會儘量留住他。」 馬斯克3月30日在威斯康星州一場集會上調侃說，自己為政治活動付出了巨大代價他的特斯拉股票，以及所有特斯拉投資者的股票，都大約縮水一半。他稱「這是一份非常昂貴的工作。」 新澤西州民主黨參議員科裡·布克（Cory Booker)週二（4月1日）打破了美國參議院歷史上最長演講時間的紀錄，在全院發言長達25小時零5分鐘，以阻撓議事的方式，抗議共和黨即將出台的稅收法案和川普（特朗普）政府的議程。 作為美國參議院民主黨戰略溝通委員會主席、參議院民主黨領導層第四號人物，布克在參議院全院發表的冗長演講從週一晚上7點開始，直到週二晚上8點05分結束。 這場演講是民主黨人為對抗共和黨人和川普總統的議程而採取的行動之一。民主黨人批評共和黨人採取的行動很危險，其中包括可能削減數萬億美元開支的稅收法案，以及政府效率部（DOGE）大量裁減聯邦員工的行動。 在此之前，該紀錄由南卡羅來納州共和黨參議員斯特洛‧姆瑟蒙德保持，他在1957年為了阻止民權立法而發言24小時18分鐘。