從營養角度 行家推薦Costco這十款零食 【新唐人北京時間2025年03月30日訊】2023年的一份研究說，零食約占美國人平均熱量攝取的20%。但從營養角度來說，許多零食都經過超加工，含糖、含鹽量很高，並不健康。那麼，應該尋找什麼的零食呢？ 據生活網RealSimple報導，幾位營養師認為，均衡的零食通常包括蛋白質、纖維和健康脂肪的組合，它可以提供較久的能量。經過營養師們的審查，Costco（好市多）以下這些零食，被認為既經濟實惠，又能獲得盡可能的營養。 Chomps原味牛肉條 營養師指出，這款Chomps 牛肉條是一種不錯的鹹味小吃，因為它們含有10克蛋白質，而且鈉含量較少，而且不含糖。再搭配一份水果或一些蔬菜，會更加均衡並添加額外的纖維。 Kirkland Signature有機鷹嘴豆泥 用高蛋白的大豆沾醬或鷹嘴豆泥，搭配全麥餅乾或蔬菜條是一種營養豐富的點心。Costco 這款鷹嘴豆泥以有機鷹嘴豆作為主要原料，是一種很好的植物蛋白質來源，可以與Simple Mills 杏仁粉餅乾或甜椒片搭配。 Kirkland Signature有機蘋果醬 Costco這款自有品牌蘋果醬，每袋售價不到0.60美元，是Costco最實惠的零食之一。營養師表示，一袋有機蘋果醬提供了方便的營養，它提供了維C，也是膳食纖維的好來源，最好再用一種蛋白質來源來搭配它，比如一把堅果或希臘酸奶。 Kirkland Signature杏仁南瓜籽腰果串 Costco有大量不同類型的堅果，但這一款杏仁南瓜籽腰果串，可以滿足人們對甜味和鹹味的渴望。營養師表示，堅果和種籽是心臟健康脂肪的重要來源，還能提供一些蛋白質和纖維。但不要過量，要注意糖、脂肪和熱量的總攝入量。 Clif