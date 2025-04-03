禮儀專家：登機時避免這些失禮行為 【新唐人北京時間2025年04月02日訊】乘飛機旅行有時是一件讓人緊張的事，尤其是準備登機的時候，有人可能因為壓力而把基本禮儀拋到九霄雲外，比如堵塞登機口，或是霸占行李艙，還有哪些登機行為是失禮的呢？聽聽禮儀專家怎麼說。 「當準備登機時，留意其他乘客至關重要」， 禮儀學校「由內而外」創始人傑基·弗農·湯普森告訴《赫芬頓郵報》， 「這會幫助登機順利進行。」 弗農·湯普森和其他幾位接受郵報採訪的禮儀專家，分享了乘客登機過程中最常見的失禮行為，以及避免這些失誤的建議，其中包括： 擠在登機口 弗農-湯普森表示，最打擾人的是當你登機時，很多人聚集在入口處，你不得不從人群中小心地穿過，並不斷地說「對不起，對不起」 。 如果還沒輪到你，就退後一步，讓出通道，尊重那些被叫到登機的乘客。「這是正確的禮儀。」 弗農-湯普森說。 試圖在輪到你之前登機 Mannersmith禮儀諮詢公司總裁朱迪·史密斯說，現在的情況是，乘客們覺得必須儘快登機，否則就沒有地方放自己的行李。但這並不意味著你可以在指定時間之前直接登機。 禮儀專家、播客節目主持人尼克·萊頓表示，這應該是不言而喻的，在叫到你的座位組之前，不要試圖溜上飛機。 未做好登機準備 「登機時，請準備好登機證，到達入口後即可進行掃描」，弗農-湯普森說， 「對機場的每道檢查都做好準備。」 確保自己的文件準備就緒，並且熟悉您在飛機上的座位，這些都有助於使每個人的登機過程更加高效。 擠著超過他人 史密斯說，在登機橋上、在飛機過道上，都不要超過別人，因為機上的乘客需要等待找到自己的座位並安頓下來。