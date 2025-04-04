12上升星座運勢！水星恢復順行，金火三分帶來新契機，十二星座運勢一次掌握

本週星象變化帶來新氣象，水星恢復順行，金火三分帶來和諧能量。篠安老師帶來上升星座十二星座運勢解析，提供愛情、財運、事業等方面的建議，幫助你把握良機。 by Rose Tai- 2025/04/04 更新 Photo / Getty 文/清水孟國際塔羅篠安老師 「水星順行 金火三分」，本周我們即將在4月7日19:07分遇到水星恢復順行於雙魚座，日常生活的事物將逐漸恢復到正常軌道中。於此同時我們也會在本周遇到金火三分，將有助於推動我們有更積極的態度面對現在的感情生活。 本周隨著水星恢復順行於你的深層潛意識領域，健康方面你的睡眠品質將有所改善，而在工作上也將找到新的方法解決難題。受到金火三分的支持，你與家人將會在本周有更多相處的時光增進彼此情感。 本周隨著水星恢復順行於你的人際組織團體領域，你將恢復許多人際互動並且忙碌於會議與學習，透過互動也將結識對事業有幫助的人脈。受到金火三分的支持，你將會有短程的旅行擴展生活的視野。 本周隨著水星恢復順行於你的事業地位領域，你將會找到新的兼職工作機會、或是會接到新的事業訂單，需記得要妥善規劃好時間。受到金火三分的支持，財運方面將利於投資，手上有閒置金錢有做進場規劃。 本周隨著水星恢復順行於你的心靈價值觀領域，在工作方面你將會接獲到海外訂單或是廠商合作的機會，學習進修上也將會有新的突破。受到金火三分的支持，假日可多安排戶外活動可適時紓解身心壓力。 本周隨著水星恢復順行於你的深層情感領域，感情上你開始願意去面對過去的傷痛並且願意迎接新的感情到來，財運方面將會有一波不錯的投資獲利。受到金火三分的支持，假日可前往參拜廟宇，會有意想不到的收穫。 本周隨著水星恢復順行於你的親密關係領域，感情方面你可以與另一半敞開心胸進行真誠的溝通，並化解原先的誤會。受到金火三分的支持，人際關係方面將結識到新的朋友、並開闊你的生活視野。 本周隨著水星恢復順行於你的職場工作領域，工作方面你將會恢復以往的工作效率，甚至會提前完成工作任務。受到金火三分的支持，感情方面異性朋友將是你的貴人，你可透過異性朋友化解感情的紛爭困擾。 本周隨著水星恢復順行於你的戀愛創造領域，感情方面你不再感到困惑也願意與曖昧對象找時間解釋清楚、甚至劃清距離。受到金火三分的支持，假日走訪外縣市將有助於你的整體運勢提升。