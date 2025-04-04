【菁英論壇】超級富豪大火拼 中期選舉見分曉 【新唐人北京時間2025年04月05日訊】近日，美國威斯康辛州最高法院法官的選舉，引起了美國全國的高度關注，而且多位美國富豪也捲入了選舉的爭奪戰當中。最著名的當然就是伊隆‧馬斯克，馬斯克不但出錢，而且還親自前往威斯康辛州助選，但結果卻是民主黨的候選人以大比例贏得了選舉。這場選舉為何如此重要，對未來美國社會的政治走向有什麼啟示？ 超級富豪威州火拼 馬斯克受挫 自由派法官勝出 獨立電視製片人李軍在新唐人《菁英論壇》節目中表示，4月1日，威斯康辛州最高法院大法官選舉，結果是民主黨支持的自由派法官蘇珊‧克勞福德贏得了選舉。她擊敗了共和黨支持的保守派候選人布拉德‧希梅爾。蘇珊領先大概有十幾萬張票，約10%左右，應該說還是挺驚人的。因為川普在這個地區是贏的，現在到大法官的時候反而輸。 這場選舉被稱為美國歷史上最昂貴的大法官選舉。兩黨總共在這裡燒了大概有9900萬美金，共和黨總共花費大概5000多萬美元，民主黨方面花了4000多萬美元，兩邊錢投的都不小。 李軍說，這次選舉可以說對川普和馬斯克是一個挫敗，馬斯克對這次大法官選舉，表現出了極大的重視。他親自到現場參加競選活動，而且在集會上反覆強調這次選舉的重要性。並在集會上向兩名支持行動委員會請願的選民，分別發了100萬美元的支票。 資深媒體人郭君在《菁英論壇》表示，4月1日當天，有三場選舉，佛羅裡達州兩場眾議院補選，還有威斯康辛州最高法院法官選舉。佛羅裡達州的議員補選，是因為兩個眾議員加入川普行政團隊，要持續眾議院的席位。這兩個選區都是深紅區，所以選舉結果並沒有太大的意外，都是共和黨贏了。 而威斯康辛州是著名的搖擺州，大家都知道搖擺州的選情，常常是最後決定大的趨勢，所以這個威斯康辛州法官的選舉，雖然不涉及到聯邦眾議院的議席，但是卻被很多人看成是有指標性的。 郭君說，威斯康辛州的法官選舉，之所以受到這麼大的關注，和明年中期選舉有關。中期選舉中，要選出所有的眾議員和三分之一的參議員。假如共和黨獲勝，在參眾兩院都保持多數，那川普的各項政策肯定會繼續推動下去，雖然也會遇到阻力，但基本上還是可以推行下去的。但如果民主黨贏了中期選舉，也就是說無論在參議院或眾議院中取得多數，甚至是參眾兩院都拿到過半數，那川普後兩年的執政也會有很大的問題。所以，作為搖擺州的威斯康辛州就特別重要了，尤其是在投票人資格、選區劃定等等具體的有關選舉的事務上，州的最高法院都有最後的決定權。 郭君說，這次選舉，除了馬斯克之外，包括索羅斯和其他的富豪，據說都捐了很多錢。索羅斯是美國激進左派的大金主，很多組織、團體的背後都有索羅斯的影子。索羅斯最早就注意到地方法官和檢察官的選舉了，他資助了部分人獲選。索羅斯是世界上最早宣傳全球主義的富豪。他最著名的一次行動，是1992年阻擊英鎊，賣空英鎊，最後英鎊貶值，他一次就賺了10億英鎊，英國當時損失了大概有20多億美元。 索羅斯主張應該有一個世界中央銀行，有一個世界政府，否則各國的貨幣匯率就一定會有問題，後來他就變成了一個政治活動家。最近這些年，索羅斯的基金，主要支持全球化的激進主義運動，包括在美國的各種左派運動，很多事情的背後都有他介入。 郭君說，這一次威斯康辛州法官的選舉，對馬斯克也算是一個比較大的打擊。威州法官選舉之前，民意調查顯示共和黨候選人只落後3%到4%，後來說只有1.5%，所以馬斯克才衝過去救場，但選下來的結果是，共和黨竟然輸了10%這麼多。 所以有些共和黨黨內的人認為，馬斯克的天才加上全球首富的頭銜，對選舉的影響開始由正面轉成負面了，他去了反而輸得更多。有人認為他應該退出政府效率部。所以第二天就傳出消息，馬斯克要退出政府效率部。白宮雖然闢謠了，但話沒有說得很死。 比較有意思的是，有關馬斯克要退出政府的消息剛爆出來，特斯拉的股票就大幅上升，結果到收市以後，白宮又出來闢謠，特斯拉在股市收市的時候，最後檯面交易中又重新下跌了。 郭君說，從中看得出來，華爾街的投資人，把馬斯克就任政府效率部這個事情，看成是一個對特斯拉的負面因素。大家都知道，最近美國和歐洲都有所謂的反對馬斯克和特斯拉的運動，這當然是有人在操縱和協調的。右派的一些媒體和自媒體人，說這個背後的人就是索羅斯。當然美國投資人並不是說不看好馬斯克，而是不看好作為政治人物的馬斯克，認為他是一個科技和商業的奇才，但不是一個政客，搞政治對於他的公司反而有負面的影響。 共和黨推「選民身份證」倡議公投獲勝 政經評論人士唐柏橋在《菁英論壇》表示，這一次其實意義更大的還不是法官選舉，而是關於選民身份證，就是投票時要出示選民的公民身份證件。這個公投以絕對優勢贏了，贏了十幾萬張。這個是共和黨推出來的，是川普過去四年全力以赴在推的一件事情。因為投票權是屬於州的，聯邦一般不能幹預，所以這個法律實際上也需要修改。選總統的時候都由州來決定怎麼選，其實是不合理的，但這個是建國之初的事情。這一次這個公投通過了，也就是說，公投投票支持這個法案的這些人是支持共和黨的。