緬甸強震增至3354人喪命 實皆市估80%建築受損 【新唐人北京時間2025年04月05日訊】緬甸中部3月28日發生震矩規模7.7強震後,夷平國內許多建築物並毀壞基礎設施,國營媒體公布最新數據顯示,強震已導致3354人喪生、4508人受傷,還有220人失蹤。聯合國人道事務協調廳官員則再次呼籲國際社會向緬甸提供援助。 緬甸強震已超過一個星期,仍有許多民眾無處棲身,他們有的是住處全毀而被迫露宿街頭,有的是擔心房子之後會倒塌。 聯合國估計,這場強震可能影響300多萬人,讓緬甸歷經4年內戰的困境雪上加霜。 聯合國人道事務協調廳負責人佛萊徹(Tom Fletcher)今天(4月5日)在緬甸中部城市瓦城(Mandalay,另譯曼德勒)會見災民,瓦城是緬甸第二大城,就位於這起強震的震央附近,整座城市受災嚴重。 佛萊徹於社群媒體X平台發文寫道:「受災程度令人震驚,全世界必須團結起來支援緬甸人民。」 在震央的實皆市(Sagaing),當地估計有80%的建築受損,法新社記者看到滿目瘡痍的景象,數以百計疲憊不堪、挨餓的生還者爭搶救援物資。 緬甸軍政府領袖敏昂萊(Min Aung Hlaing)4日外訪,出席在曼谷舉行的區域峰會。在曼谷每晚要價400美元的香格里拉大酒店(Shangri-La hotel)與「孟加拉灣多部門技術與經濟合作倡議」(Bay of Bengal initiative for Multi-Sectoral Technical and