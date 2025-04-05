緬甸強震增至3354人喪命 實皆市估80%建築受損 【新唐人北京時間2025年04月05日訊】緬甸中部3月28日發生震矩規模7.7強震後，夷平國內許多建築物並毀壞基礎設施，國營媒體公布最新數據顯示，強震已導致3354人喪生、4508人受傷，還有220人失蹤。聯合國人道事務協調廳官員則再次呼籲國際社會向緬甸提供援助。 緬甸強震已超過一個星期，仍有許多民眾無處棲身，他們有的是住處全毀而被迫露宿街頭，有的是擔心房子之後會倒塌。 聯合國估計，這場強震可能影響300多萬人，讓緬甸歷經4年內戰的困境雪上加霜。 聯合國人道事務協調廳負責人佛萊徹（Tom Fletcher）今天(4月5日)在緬甸中部城市瓦城（Mandalay，另譯曼德勒）會見災民，瓦城是緬甸第二大城，就位於這起強震的震央附近，整座城市受災嚴重。 佛萊徹於社群媒體X平台發文寫道：「受災程度令人震驚，全世界必須團結起來支援緬甸人民。」 在震央的實皆市（Sagaing），當地估計有80%的建築受損，法新社記者看到滿目瘡痍的景象，數以百計疲憊不堪、挨餓的生還者爭搶救援物資。 緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）4日外訪，出席在曼谷舉行的區域峰會。在曼谷每晚要價400美元的香格里拉大酒店（Shangri-La hotel）與「孟加拉灣多部門技術與經濟合作倡議」（Bay of Bengal initiative for Multi-Sectoral Technical and