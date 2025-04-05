企業董座：神韻堅持做對的事 社會文明將更前進

【新唐人北京時間2025年04月05日訊】美國神韻環球藝術團在台灣台中的四場演出，4日圓滿落幕，感動多位企業董座，他們敬佩神韻藝術團的長期堅持，並說，這樣的價值正幫助社會文明前進。 電機工業有限公司董事長郭崇慶 ：「大幕一拉開的時候，那個雲霧繚繞這樣子出來，讓你就一下子好像整個人，身心就放鬆了，就融入這個環境裡面。」 第一次觀賞神韻的企業董座郭崇慶讚揚，美善的價值，讓社會文明更前進。 郭崇慶 ：「（神韻）表達傳統文化的美，或是歷史故事，或是人必須要經過一段苦難的修煉。人有信仰是最美的，因為我們堅持是堅持對的事情，這樣我們的社會文明才會更往前，往前面前進。」 同樣第一次觀賞神韻的公司董事長楊淑慧也表達感動。 國際獅子會300 C1區秘書長楊淑慧：「這些舞蹈演員真的身段柔軟，而且這個功夫真的是旁人無法想像的。而且藉著這個舞劇來表達故事真的很有意義。真的可以舞動人心，其實很多的戲劇就是代表我們人一生的故事，用舞劇來表達，讓世人可以看出他們演出上的功夫跟故事裡面的一些細節，跟代表的一些含義，真的很難得。」 神韻八大團在全球巡迴演出，企業董座期待，演出持續影響世界。 楊淑慧：「真的很感謝這些藝術人員，你們真的辛苦了，有你們的表現才可以這麼亮麗、這麼美好的呈現給我們觀眾，謝謝你們。」 郭崇慶 ：「再接再厲，我們中華文化這麼美，應該是恢復我們的優良傳統文化，可以影響不只在華人圈，影響全世界。」 旅行社公司負責人黃祥豐：「中華文化真的是需要保留下來，把這個文化傳播出去。」 神韻在台中四場演出圓滿落幕，下一站，神韻將前往嘉義。 （更多信息請點擊神韻官網 訂票信息） 新唐人亞太電視葉錫鴻、羅茜庭、林莉台灣台中報導