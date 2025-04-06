赴美旅行停留規定加嚴 律師建議改持一次性手機入境 【新唐人北京時間2025年04月06日訊】包含加拿大人在內的外國旅客赴美停留30日以上者，從4月11日起，須先向美國公民及移民服務局（USCIS）登記。這項新規定是美國移民政策大幅變化的一環，目的是要更緊密追蹤外國人長期居留美國的情況。 中央社報導，加拿大政府最近更新前往美國的旅遊警告，表示4月11日起美國要求旅客如逗留超過30天時，必須先向美國公民及移民服務局（USCIS）登記，此要求適用於前往美國的加拿大人和其他外國人。 美加關係過去長期友好，兩國共享全球最長邊界；加拿大人前往美國無需簽證或預先登記。 此一規定出來後，據總部位於英國的全球旅遊數據公司OAG Aviation調查顯示，今年3月預訂4月至9月期間從加拿大飛往美國的航班數量急劇下降；與去年3月預訂同期數量相比，平均下降了72%。 加拿大移民律師西格爾（Heather Segal）向加拿大廣播公司（CBC）表示，美國海關對於個人隱私的理解和作法已發生重大轉變。 美國邊境官員現在有權檢查個人手機或筆記型電腦、監看社群媒體活動，甚至可以在未經旅客同意情況下，複製或提取旅客所攜帶電子設備中儲存的資料，移民律師建議前往美國的旅客，把個人常用手機留在家中，赴美旅行時改帶臨時手機或一次性手機（burner phone，或稱拋棄式手機）。 一次性手機是指一種廉價的預付費手機，無需簽訂合約；它附帶一定數量的預付費通話分鐘數、簡訊或上網功能，設計目的就是為了使用後丟棄。 數位隱私倡議組織、舊金山電子邊疆基金會（Electronic Frontier Foundation）隱私訴訟主管史瓦茲（Adam Schwartz）表示，「美國海關人員想尋找的應是某人即將犯罪或違反入境簽證條款的證據；但邊境人員何時選擇搜查某人，可能沒有任何理由。一旦對方開始在手機裡翻找，就有可能會採取更進一步行動。」 史瓦茲建議，旅客抵達美國海關之前，想清楚自己「能夠容忍多大程度的隱私侵犯」。 （責任編輯：程以仁） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/04/06/a103973812.html