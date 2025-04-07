LaLaport南港必吃30+美食總整理！從人氣沙鍋魚頭、日式名店到異國料理一網打盡

台北南港全新購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport 南港」，占地面積高達4.7萬坪，共集結了300家品牌。這裡不只好逛好買，也進駐超多美食，完全是吃貨天堂。 by 美麗佳人編輯部- 2025/04/06 更新 Text／YZ、Photo／各品牌官網 於3月全新開幕的Mitsui Shopping Park LaLaport 南港，是日本三井不動產集團打造的區域型購物中心，匯集購物、美食、娛樂與休閒等300家品牌進駐。滿足顧客各種需求的LaLaport南港，美食也是一大朝聖重點，不只有北部首店，更有多家首次進駐在台灣的人氣餐廳，想一探究竟到底有哪些美味的吃貨們，一定要收下這份總整理。 LaLaport南港美食｜林聰明沙鍋魚頭 擁有三代歷史、用料實在的超人氣店家「林聰明沙鍋魚頭」，首度進軍台北，呈現出最道地的嘉義口味。林聰明每日使用全豬骨，經過十小時細火熬煮出濃郁湯頭，再放入各種食材與新鮮酥炸大頭鰱魚，吸附高湯精華。湯頭以沙茶調味微辣不嗆，帶有食材自然清甜，甜而不膩的南部口味一試就愛上。 樓層：B1F 林聰明沙鍋魚頭 LaLaport南港美食｜La