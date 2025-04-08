25盛大開幕！「蘆葦叢中絕美建築」必拍公共藝術、順遊景點全攻略

耗時五年打造的新北市美術館4/25正式開幕！由建築大師姚仁喜設計的「蘆葦叢中的現代美術館」終於能一探究竟，現在搶先看亮點、周邊順遊景點，輕鬆規劃藝術小旅行！ by Benny- 2025/04/07 更新 Photo／新北旅客、新北市美術館 北台灣人久等了！耗時5年工程時間、斥資近30億元的新北市美術館（簡稱新美館）正式於4/25開幕，作為新北市首座現代美術館，結合城市藝術文化、自然生態與地方產業特色，期望串聯起薪北市的多元文化場館、藝術社群，期望推動全齡美感教育、實踐「全民美術館」願景，為這座以陶瓷產業起家的小鎮打造吸睛地標。出發前，先把亮點搶先筆記起來。 「蘆葦叢中的現代美術館」外型超吸睛 Photo／源日影像 占地2.5公頃、室內面積約9800坪，由建築大師姚仁喜以「蘆葦叢中的現代美術館」為主軸設計，打造地下3層、地上8層建築物。突破封閉式建築、融入新北市與台灣本土文化，成為近年臺灣建築設計團隊取得大型工程案首獎首例。 劃分為美術館主體、地面層藝術街區兩大區域，其藝術街區模擬大漢溪河床的剝裂造型，主體建築則橫跨上方，外型由不同紋理壁面打造量體穿透的視覺效果，把美術館場域與城市空間創作出﹝流通交錯」的吸睛迷人視覺。 新北市全新藝術地標終於開幕 「新北市美術館」位於新北市鶯歌區鶯歌溪與大漢溪匯流的三鶯新生地、身為新北市第一座公立美術館。新北市前市長朱立倫曾說：「一座偉大的城市必須要有美術館」，2008啟動規劃、經過10年努力與招標後，新北市美術館於2019年底動土開工，2023年4月中開設第一期戶外園區、圓頂藝術空間等部份場域。歷經5年後正式於4/25開幕，為身為全台灣最多人口的新北市劃下城市文化的重要里程碑。 滿滿公共藝術等你收集 新北美術館15公尺高藝術裝置《坯》 整座新北市美術館由美術館主體建築、新美聚所、戶外的新美公園所組成，其「新美公園」原先已是在地民眾散步休閒及運動的好去處，更有著河道、沙坑、綠地等優美景色，現在更放置許多公共藝術作品，如洗版社群的15公尺高《坯》藝術裝置，傳遞著製陶工序的起點「拉坏」，能一步步探索及循著旋轉樓梯登頂，土紅色調搭配巨大尺寸超好拍，被形容為「新北版羚羊谷」。 新北市美術館公共藝術作品：《走泥》、《瓷意生活》、《種子》 另外還有北草坪上《種子》、南草坪《對立與和諧》、散落在園區各處的《聲紋〉、位於三鶯之心《坯》、《瓷意生活》、《走泥》，歡迎遊客前往收集打卡。 順遊景點一次看 三鶯龍窯橋