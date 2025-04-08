幸運降臨！2025年這4星座出國運超旺，特別容易遇貴人、省荷包

全球局勢動盪不斷，但某些星座在2025年的出國運勢卻格外亮眼，清水孟國際塔羅小孟老師點名4個星座，今年出國不僅容易遇到好事，還可能撿到便宜、獲得貴人相助，快來看看你是否榜上有名！ by Rose Tai- 2025/04/07 更新 Photo / Getty 文/清水孟國際塔羅小孟老師 TOP 4 雙魚座 2025年對雙魚座來說，是充滿機會與驚喜的一年，特別是在出國方面，運勢格外強勁。無論是旅遊、留學、工作派遣，甚至長期移居，雙魚座都容易遇到順利的安排與貴人相助。今年，你可能會收到意想不到的旅行邀請，或是在計畫出國時發現有優惠方案、特別機會，讓你的夢想旅程更輕鬆實現。 TOP 3天蠍座 2025年對天蠍座來說，出國的好運主要體現在「貴人相助，受到招待」，讓你的旅程輕鬆又愉快。今年，你可能會因為工作關係被邀請參與國際會議、考察或合作計畫，相關費用由公司或合作夥伴負擔，讓你享受到免費或低成本的海外行程。此外，家人、朋友或另一半也可能主動邀請你一同出遊，甚至願意幫你支付部分費用，讓你不必為經濟問題而煩惱。若你本身是從事商業、文化或藝術相關行業，還可能因為客戶、贊助方的支持而獲得難得的國外旅行機會。 TOP 2 獅子座