企業家：真 善 忍是極為崇高的準則

【新唐人北京時間2025年04月08日訊】2025年4月5日晚，神韻新紀元藝術團在多倫多四季表演藝術中心（Four Seasons Centre for the Performing Arts）的第八場演出大爆滿。企業家布萊恩·克朗比（Brian Crombie）第一次有幸觀賞神韻，他讚歎演出展現的精神內涵讓他思考，同時為當今社會指出了方向。 房地產開發公司首席運營官Brian Crombie：「我覺得這場演出真是太壯觀了。舞蹈的色彩和高難度技巧精彩到令人難以置信。太震撼了，絕對是美不勝收。 色彩、舞蹈，尤其是袖子從手臂伸展開的水袖舞，高超的身法技巧，一切都那麼美，真是一場美妙絕倫的演出。而且毫無疑義，四季演藝中心也格外雅致，跟神韻相得益彰。我還覺得整台演出以信仰貫穿始終很有意思，還展現了發生在中國的人權迫害。我認為神韻展現藝術之美，又飽含深刻內涵，兩者相輔相成，使這場演出格外精彩。」 Brian Crombie是一位具有併購、創投和私募股權經驗的策略型營運長暨企業財務高管，擁有在房地產、製藥、飲料、體育與娛樂、酒店、醫療器械、綜合性企業集團以及非營利和教育機構等多個領域的廣泛經驗。目前擔任房地产开发公司Terracap首席运营官。他認為演出中呈現的精神內涵是普世價值，與很多民族的文化和信仰有驚人的相似之處。 Brian Crombie：「真、善、忍是極為崇高的準則。我覺得這很了不起。這些是我們很多人應該更經常遵循的原則，毫無疑問。」 「我覺得這是一首很美的歌。聽到女高音用中文演唱很棒，還有歌詞翻譯的字幕。關於神的訊息很有意義，我們從何處來，又向何處去。那種凝聚人心的訊息，其實與我的信仰非常契合，我相信也與許多其它信仰不謀而合。就像生命的循環，最後都要回歸本源之處。」 「看看今天展示的一些民間舞蹈，與其它文化、其它民族的民間舞蹈也有很多相似之處。我覺得很有意思的是，幾乎世界各地的每一個文化中，舞蹈都是其中的一部分。為什麼我們會有這種渴望去舞動呢？而且是以一種富有美感和動感的方式來表達自己？鼓幾乎也是每一個文化的組成部分。真是很令人著迷，所有這些不同的文化、種族、宗教在全世界有這麼多相似之處。」 「如果我們都想跳舞、唱歌、擊鼓，都追求真、善、忍，這一定說明了什麼。」 Crombie先生認為神韻巡迴全球演出蘊含兩個偉大意義。 Brian