中國年輕富豪死在芭提雅沙灘上 持有泰國精英簽證 【新唐人北京時間2025年04月08日訊】4月5日早上，泰國芭提雅海灘發現一具中國年輕男子的遺體。警方確認，該男子持有泰國精英簽證，這是對富裕人士開放的特惠卡簽證。 據泰國媒體報導，當天早上7點30分，芭堤雅市警察局調查督察接到報警，南芭堤雅一家酒店的工作人員在清理酒店後面的海灘時，發現一具男屍，臉朝下趴在海灘上。工作人員立即報警，並表示該男子不是酒店的客人。 這名男性死者身上穿白色T恤已卷到頭部，下身穿著牛仔褲，雙臂都插入沙中，額頭和脖子處有瘀傷。 警方初步檢查發現，男子右眼窩骨折，鼻孔有血跡。據估計，他已死亡至少6至12個小時。 警方在男子屍體旁邊發現了一部手機和一雙人字拖，男子身上還有一本護照和一本顯示有6萬泰銖（約人民幣1.3萬元）現金的銀行存摺。 警方後來確定，這名死者是中國公民邱榮華，40歲。移民記錄顯示，邱榮華持泰國精英簽證進入泰國，該簽證是對富裕人士的特惠卡計劃。他於2023年首次進入泰國，並經常出入泰國。 邱榮華最近一次顯示的居住地址是Jomtien Beach Village，距離事發現場約兩三公里。 芭堤雅市警察局警司阿尼克．薩拉通尤上校透露，該男子死因不明，醫生推測死者可能是滑倒後頭部撞到石頭，導致失去知覺並溺斃。 目前，這名中國年輕富豪的遺體已送往法醫研究所進行詳細屍檢，警方正在查明真正死因。 （責任編輯：唐穎） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/04/08/a103974407.html