IShowSpeed．拆局｜網紅做「宣傳大使」，香港捉到鹿唔識脫角？

美國網紅「甲亢哥」（IShowSpeed，簡稱Speed）日前到訪香港，進行「即興」遊玩直播，吸引大批粉絲追星，亦引起市民圍觀。許多人透過他重新認識z世代與α世代青少年追逐什麼潮流，同時也見識到網紅對城市作另類宣傳的威力，旅發局、文體旅局長，以至特首，接連被追問是否曾經嘗試找他幫忙宣傳香港。 Speed在YouTube坐擁3800萬粉絲，3月下旬開啟「中國行」，從上海、北京、河南、成都，到重慶，再到香港與深圳。旅行期間他長時間直播CityWalk。在內地刮起旋風，於鏡頭前盡情展現各地文化特色與科技發展，成為「說好中國故事」的新樣板，反觀他在香港雖然嘗試了「打小人」、坐電車、到「街場」踢波等地道活動，但未能好好展現香港作為國際都會的風情。香港是否「捉到鹿但唔識脫角」？ IShowSpeed中國行。 Speed到香港沒獲協助？ 港府：有接觸但對方無要求 現年20歲的Speed早在2019年已開始直播主生涯，以極高的說話音量和誇張搞笑的表情與動作聞名，深受年輕一代網民歡迎。他在3月24日首度踏足中國，並在YouTube全程直播旅程。在長城上，他身穿「東北大花襖」西裝，與遊客貼臉拍攝短影片；打卡成都中醫館時，他體驗了把脈、針灸、按摩；在上海期間，「甲亢哥」與來自香港的歌手王嘉爾一起打乒乓球，跳中國傳統的舞獅，在火鍋店體驗經典的「扯麵」。 Speed來到香港，起初卻是一片混亂。他在主題公園外被人爆粗大罵，乘搭港鐵時有人逆線行扶手電梯追星，有人損壞閘機及逃票。Speed在香港期間，警方接獲最少3宗報案，涉嫌投訴滋擾和刑事毀壞等。他到達香港時，網上興起「Speed係邊個」的討論，當發現他是正火爆內地的超級網紅，又有人追問特區政府有沒有嘗試發掘他的「流量密碼」，把握機會宣傳香港？ 旅發局率先回應稱，曾與相關網紅的團隊接觸，並提出可於其行程中提供協助，但暫未收到有關網紅及其團隊在行程中提供協助的要求。文體旅局局長羅淑佩則表示，Speed以「即興」為賣點，其團隊未必想與官方渠道合作，將活動變得太過官式。行政長官李家超昨日（4月8日）出席記者會時，亦被問及旅發局有無準備？他回答稱，很關注Speed，旅發局曾聯絡對方提出支援，惟其團隊無任何要求。李家超強調，港府會盡量滿足任何到港宣傳的網紅，業界和市民都要盡力幫助宣傳香港。 Speed被一名港媽爆粗怒罵。(youtube截圖) Speed在西環登上電車，搭到上環。（YouTube片段截圖） 3月底展開中國行 「即興」直播獲官方讚消除文化鴻溝 Speed確實以「即興」為賣點，其直播影片的特色是連續數小時不間斷，但其「即興」行程實際上並非毫無安排，無論是在內地還是在香港，都有在地網紅協助其規劃行程。內地盛行「網紅經濟」，湧現了多個掀起旅遊熱潮的「網紅城市」，像Speed這樣一位超級網紅可以帶來的宣傳效果，顯然也沒有被放過。他的一些行程獲得有官方支持。例如，根據內地傳媒報道，他到河南嵩山少林寺「拜師學藝」時進錯廟，在當地文旅局協助下才得以向一位少林師傳拜師。 從外宣角度看，由這樣一位我行我素的年輕人用長時間直播的方式呈現所見所聞，確實更真實可信，有助於打破外界對中國的刻版印象。雖然Speed捲入過不少爭議，在中國行裏擔任其導遊的美越混血網紅又因翻譯錯漏及發表侮辱性話語而遭網民口誅筆伐，但內地輿論對他這次行程整體給予肯定。他的直播觀眾數百萬計，4月5日更成為央視節目《新聞周刊》本周人物，展現「甲亢哥」的「奇幻中國行」。中國駐美大使館亦發文點讚，稱這位美國網紅「用數字的方式彌合文化鴻溝」。 2025年3月24日，美國Youtuber、知名網紅IShowSpeed於前往中國進行連續6小時的直播時，一度登上一輛SU7 Ultra小米汽車，並對該車的性價比表示驚嘆。（YouTube@IShowSpeed） 無法趁機宣揚「香港故事」 屬後知後覺還是無新賣點？ 作為一名網絡營銷者，Speed不想自己的活動「官式化」，並不難理解。但他在內地的走紅方式，以及內地媒體，包括央媒對他的追訪與報道，對香港作旅遊推廣與城市形象宣傳也有啟示作用。立法會議員何敬康便直指：「當1000萬觀眾跟進Speed鏡頭走遍香港角落： 啟示好明顯：