Coldplay演唱會｜港「忠粉」連續觀看2場：歌曲陪伴咗成個青春

英國著名樂隊Coldplay今日（9日）在啟德體育園主場館舉行第二場演唱會，在下午已有大批歌迷提早到場等候入場，當中不泛Coldplay「忠粉」第二日來聽，有香港歌迷表示，本想看勻四場，但只搶到首兩門票，他指首場開場嘉賓Marf的表演十分出彩，身邊不少內地旅客都有在表演期間高呼，認為演唱會有助香港向外輸出文化。 英國著名樂隊Coldplay 4月9日在啟德體育園主場館舉行第二場演唱會，下午3時左右，已有大批歌迷到場等候入場。（夏家朗攝） 英國著名樂隊Coldplay 4月9日在啟德體育園主場館舉行第二場演唱會，下午3時左右，已有大批歌迷到場等候入場。（夏家朗攝） 英國著名樂隊Coldplay 4月9日在啟德體育園主場館舉行第二場演唱會，下午3時左右，已有大批歌迷到場等候入場。（夏家朗攝） + 1 警方昨日「放蛇」打擊黃牛，拘捕6名疑為黃牛黨人士。今日下午體藝館、青年運動場及啟德站附近均有警察巡邏。 觀眾入場物品有嚴格限制，今日在安檢站外的儲物架上，有人擺放摺凳及腳架等物品。有內地客希望放寬有關水樽的限制，「畢竟觀眾在場館裡待的時間比較久，飲水這方面可能需要提高。」 英國著名樂隊Coldplay 4月9日在啟德體育園主場館舉行第二場演唱會，由於場地禁止帶飲品及多數器冊入場，有等候入場的歌迷將未喝的自備飲品喝光。（夏家朗攝） + 6 港人歌迷：昨晚開場嘉賓Marf表演十分出彩 傍晚6時半，入場人數逐漸增多。不願上鏡的港人徐先生連看今昨兩場，指昨日氣氛較熱鬧，開放入場前已有許多人穿印有Coldplay的T恤排隊、拍照，今日則較少。他又表示，昨日因不知道不能帶有蓋水樽進入，須放在場外的儲物架上，最後卻無法尋回。今日則汲取教訓，沒有帶水。 他喜歡Coldplay約10年，形容Coldplay的歌「陪伴咗成個青春」。他原本打算連看4場，無奈「搶唔到飛」，最終只能看兩場。他又指昨晚開場嘉賓Marf的表演十分出彩，身邊不少內地旅客都有在表演期間高呼，認為演唱會有助香港向外輸出文化。 黃先生在小紅書見到場地限制，故將違禁品放在酒店。（夏家朗攝） 英國著名樂隊Coldplay