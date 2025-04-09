在美國 怎樣才算是「富人」? 【新唐人北京時間2025年04月07日訊】你有沒有想過，在提起「窮人」和「富人」的時候，你的衡量標準是什麼呢？也就是說，你是如何定義「富有」和「財富」的呢？也許你認為，財富意味著銀行帳戶裡有一定數額的存款，或者投資總額達到了某個目標值。而實際上，民意調查結果顯示，每個人對財富的理解可能大相逕庭。 富達投資（Fidelity Investments）最近就「如何定義財富和財務成功」的問題進行了一項民意調查，其結果揭示了一些迥然不同，而又非常有趣的見解。 美國人如何定義「富有」 根據富達投資的這項名為「財富流動狀況」的研究，大多數美國人對「富有」的定義相對務實。調查顯示，71%的受訪者認為，擺脫「月光族」，不需要總是盼著下個月的工資過日子就算是富有了。 其它的標準包括是否能有經濟能力去旅行和度假，這一標準獲得了57%受訪者的認同；另外，有56%的人認為，富有意味著可以給子孫留下遺產；而49%的受訪者將「富人」定義為能夠擁有自己的住房；41%的人認為，富有意味著有能力向慈善機構捐款。 高資產人士的答案與此相似。在這個群體中，65%的人認為，能夠去旅行和度假是「富人」的標誌；而54%的人認為「不用依靠薪水生活」是第二重要的標準。 如果你認為自己還不夠富有，你並不孤單。因為調查發現，有89%的美國人認為自己不是「富人」，同時有70%的人希望自己的下一代能夠比他們更加富裕。 美國人正打破「在家不談錢」的傳統 「財富流動狀況」的調查結果表明，無論收入或資產水平如何，受訪者一致認為，人們需要提升談論家庭財務的舒適度，因為很多美國家庭對於討論金錢感到不適。 有超過半數（56%）的受訪者表示，他們的父母從未與他們討論過錢的問題；同時，大多數人（81%）認為，要是能夠在更早的年齡接受來自父母的財務教育，將會使他們受益匪淺。 令人鼓舞的是，如今大多數美國人正在改變這一狀況。有五分之四的人表示，與年輕一代討論財務話題很重要；而三分之二的人已經開始在家裡積極地進行此類對話。 許多美國家庭認為，金錢和財富是可能引起不適感的禁忌話題，其中的一個原因就是，大多數美國人都是靠自己學習和積累財富的。研究發現，80%的美國人認為自己是「白手起家」，靠自己的雙手才獲得了目前所擁有的財富；只有5%的人表示，他們的財富是繼承而來的。 這或許可以解釋，為什麼許多人，尤其是年長的美國人，往往不願讓整個家庭參與討論財務規劃的問題。事實上，有三分之一的嬰兒潮一代（Baby Boomers）甚至不認為有必要制定財務計劃，這一比例是所有世代中最高的。 然而，嬰兒潮一代的家庭將在未來一二十年內向下一代傳承數萬億美元的資產。根據美聯儲的數據，美國家庭繼承上一代的資產額平均為4.62萬美元。 這就意味著，無論收入和資產水平如何，許多人都會擁有一定的財富傳承。所以，隨著「巨額財富轉移潮」即將開始，在家裡討論錢的問題，以及一起制定家庭財務規劃，對代際財富的繼承和保值至關重要。 這項「財富流動狀況」的研究報告基於一項全國性在線調查，共有1,900名18歲及以上的美國成年人參與。其中包括了1,200名普通受訪者的數據，該樣本在性別、年齡、收入、地理位置和種族方面均衡分布。而針對高淨值人群（HNW）的研究結果是基於擁有100萬美元或以上可投資資產（不包括房地產或退休基金）的人群。