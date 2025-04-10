緬甸地震｜救援隊歸來 指揮官：經歷4次餘震 高溫致體力消耗大

香港救援隊完成緬甸地震災區搜救任務，周三（9日）先飛抵北京國際機場進行回國儀式，及至晚上10時返抵香港，政府在機場為隊員舉行迎接儀式。特區救援隊指揮官趙汝珏憶述，救援隊共經歷四次餘震，而且當地氣溫炎熱，白天氣溫達40度，令到成員體力消耗非常嚴重；又透露部分隊員曾感到勞累或出現缺水等情況，但休息過後身體無恙。他感謝各部門協助採購物資，協助救援隊成員。 消防處搜救犬隊領犬員蔣天朗指，救援期間十分想念家人，今次平安回來十分開心，因為可以見到未滿1歲的兒子。「我個仔仲係好細個，10日冇見我已經覺得佢大個咗，我都驚佢會唔記得我。」蔣太亦表示一直感到很擔心，「每一日都唔知佢幾時返嚟」，直至今日見到丈夫平安回來，她表示感到十分開心。 赴緬甸進行地震救援的香港救援隊完成任務，4月9日晚上回到香港。政府在機場舉行迎接儀式，歡迎他們歸來。（廖雁雄攝） 香港救援隊完成緬甸地震災區搜救任務，今午（9日）先飛抵北京國際機場進行回國儀式，及至晚上10時返抵香港。（廖雁雄攝） 赴緬甸進行地震救援的香港救援隊完成任務，4月9日晚上回到香港，不少隊員家人到機場接機。（廖雁雄攝） 赴緬甸進行地震救援的香港救援隊完成任務，4月9日晚上回到香港，不少隊員家人到機場接機。（廖雁雄攝） 赴緬甸進行救援的中國救援隊、中國國際救援隊、香港救援隊周三完成國際救援任務，下午飛抵北京國際機場進行回國儀式，政務司司長陳國基亦赴京迎接。這次有消防處、保安局、入境處及醫院管理局成員前往緬甸救援。 香港救援隊於晚上10時到港，政府在香港國際機場為隊員舉行迎接儀式，行政長官李家超、政務司司長陳國基及保安局局長鄧炳強等人出席。 赴緬甸進行地震救援的香港救援隊完成任務，4月9日晚上回到香港，不少隊員家人到機場接機。（廖雁雄攝） 指揮官：汲取土耳其救援經驗後 今次配備衛星通訊電話 香港救援隊指揮官趙汝珏表示，緬甸發生地震後，消防處隨即聯絡保安局及其他相關部門進行前期工作，於15分鐘內獲得41個消防處人員名單，以及在10小時內準備51人的救援隊。消防處亦安排物流公司運送9噸物資，以及為救援隊成員進行疫苗注射和身體檢查。 他表示，救援隊是第六支抵達當地的救援隊伍，他們前往災情較嚴重的災區曼德勒，並匯合中國救援隊了解當地情況。他說，當地道路受嚴重破壞，大量樓房倒塌或傾斜，有居民要露宿街頭。當地電力及網絡易受破壞，通訊不穩定，不過汲取土耳其救援經驗後，今次救援隊配備衛星通訊電話，增強基地之間的溝通能力。 特區救援隊與中國救援隊在曼德勒進行聯合搜救行動成功救出一名生還者，合力將其救出，並協助將傷者移離現場送上救護車。 （香港消防處Facebook） 倒塌物有石棉外露 救援隊成員炎熱下戴口罩更辛苦 被問及搜救困難，趙汝珏表示，救援隊共經歷四次餘震，而且當地氣溫炎熱，白天氣溫達40度，即使晚上氣溫也高達30度，令到成員體力消耗非常嚴重。他又提及，部分倒塌物有石棉外露情況，故救援隊成員要在炎熱下戴上口罩，困難可想而知。他說今次救援隊帶備製冰機等物資，協助隊員降溫。 他提及當地登革熱流行，救援隊也沒預計蚊患會如此嚴重。他感謝各部門協助採購蚊帳，減少成員受滋擾的情況。他透露部分隊員感到勞累或出現缺水等情況，但休息過後身體無恙。 在倒塌酒店救出一名男傷者