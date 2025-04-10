中共加碼報復 美關稅至125% 財長：川普早有策略 【新唐人北京時間2025年04月10日訊】週三，川普總統再次祭出驚人之舉，將從中國進口商品的關稅稅率一舉提高到125%，同時降低了對其它友善國家的稅率，且暫緩執行90天。此舉無疑將關稅戰的矛頭直指中共，也讓各界看清了中共在全球貿易格局所扮演的負面角色。對此，我們來聽聽美國問題專家、資深媒體人方偉的分析。 中共報復美國「對等關稅」的行動再加碼，在對美國進口商品加徵34%報復性關稅後，4月9日北京宣布，再徵收50%額外關稅，使得對原產於美國的所有進口商品的關稅稅率提高至84%。從2025年4月10日0時1分起正式實施。 除此之外，北京進一步在世貿組織爭端解決機制下追加對美國的訴訟 ；並將12家美國實體列入出口管制名單、將6家美國企業列入不可靠實體清單。 外交部發言人林劍重申中共「奉陪到底」的立場，他要求美國拿出尊重態度才有談判。 另外，中共文化和旅遊部發布赴美旅行警告，提示中國遊客「充分評估赴美旅遊風險，謹慎前往」。 資深媒體人、常識學者方偉：「中共這麼做不是為了要跟美國脫鉤，而是跟川普的一個談判策略。它主要用的手法，就是通過非常強硬的手段來給這個股市逼出一個不確定性，那在西方就會出現這個叫做恐慌拋售，現在，美國的股市最大市值一度到68兆，現在跌到50兆了，與此同時，中國的股市卻沒有變化。為什麼呢？因為中共放錢進去了，我相信一定是這樣子，也許幾十億，甚至上百億，那麼砸進去拖住股市。」 針對中共加碼報復，川普總統旋即回應，把中國進口商品關稅從8日的104%提高到125%；即刻生效。對於那些尋求與美國就對等關稅進行談判的國家——目前已超過75國——只收取10%基本關稅，針對各國的特定關稅實施日期則推遲90天。 美國財長貝森特緊跟著出來做說明。 美國財長貝森特：「這是總統的決定，是總統決定等到今天（才宣布）。我再說一遍，正如我過去所說，沒有人能像川普總統那樣為自己創造（談判）籌碼。我說的是中（共）國已經升級了局勢，川普總統對此做出了非常有魄力的回應。這是由總統的策略所推動的。週日我和他進行了一次長談，這始終是他的策略，你甚至可以說，他把中（共）國逼入了不利的境地。中（共）國做出了回應，並向世界證明了自己是壞人。」 消息一出，美股立刻回升飆漲。納斯達克攀升12.16%；標普500上升9.52%；道瓊斯指數漲了7.87%。 針對個別有意與中共站隊的國家，貝森特明確地說明了後果。 貝森特：「那樣做無異於自取滅亡，因為我可以告訴你，這些中國出口產品，美國關稅壁壘將阻止進入。我認為，最終我們可能會與我們的盟友、與其他長期合作的國家達成協議，——他們一直是良好的軍事盟友，而不是完美的經濟盟友——然後我們就可以作為一個整體來與中國接觸。」 分析認為，美國政府有一套完整的方案來應對中共挑戰。 方偉：「事實上就是川普證明了說我對中共是不客氣的，其他國家都看到了，誰都不敢跟著中共學樣來跟美國硬槓，所以現在叫做萬國關稅，現在就變成說一家對一家了，變成美中的一個關稅戰。」 新唐人電視台記者李蘭紐約採訪報導 本文網址: