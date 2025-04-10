中國女子花31萬拍下83平米房 背後暗藏「巨坑」 【新唐人北京時間2025年04月10日訊】近期，中國大陸一名女子在拍賣平台以31.23萬元（人民幣，下同）拍到紹興一套83平方米的公寓。她以為撿到了大便宜，沒想到每年物業費竟是「天價」。 據「浙江6頻道1818黃金眼」報導，劉女士平時住在浙江杭州，她在拍賣平台上看中了紹興世紀東街上永利大酒店1702室，建築面積83平方左右。3月30日，她以31.23萬元的價格拍下，目前交了5萬元保證金。 劉女士原計劃用於投資收租。當她在辦理交接時發現，該公寓電梯居然是酒店專用的，裝了梯控無法進入，且物業費和電梯使用費每年高達8000元，而房租僅一萬多，物業費占比過高。此外，水電費用需額外支付。 劉女士說，她拍下的那套公寓就在永利大酒店樓上，競買公告頁面顯示本次拍賣標的物業管理費、水電費等費用拍前自行了解，後續費用和酒店自行協商，處置單位是中拍破產清算事務南通有限公司。 對此，中拍破產清算事務南通有限公司工作人員表示，對於物業費，他們也無能為力，公告中已寫明，拍前應自行去了解。 劉女士表示，自己曾向酒店前台詢問，可前台表示不知情。她認為這是很大的一個巨坑，之前也跟拍賣公司協商過想再次把房子掛出去拍賣，但是怕買方會因此起訴自己。 現場17 樓的其他業主也反映，他們所繳納的物業費單價，和劉女士了解到的情況差不多。 對此，紹興袍江永利大酒店許經理回應稱，這個就跟買股票一樣有風險。這個房子你只要正常想想，在世紀街上面，這麼大的面積，只要這麼點點錢。17樓只是鄰居關係，「相當於一棟樓裡面我們只是大戶」，物業費收取主體並非酒店，每戶業主收費標準也不一樣。 劉女士無法接受高額物業費，希望終止交易，但阿里拍賣客服表示，退拍流程需專員回復。 目前，劉女士仍在等待平台方的回覆，同時考慮通過法律途徑維護權益。 據報，這套房子在劉女士買之前，已經在平台上拍賣過兩次，顯示價格分別是40.1萬和34.03萬。估計之前的房主也遇到過類似的情況。 此事引發大陸網民關注，有不少人建議：「這棟樓本來建好後是應該有電梯的，酒店說是他們安裝的，憑什麼占用原來的電梯井，把樓上業主的電梯還給別人。」 「電梯是公用配套，酒店只是業主之一，是沒有權利梯控的，業主找律師取證，因為電梯被梯控導致業主無法正常出租，發律師函，以後所有房租就找酒店索賠。實在不行就拿去抵押貸款啊，反正這麼便宜。」 「業主們應該團結起來，共同起訴酒店。」 還有人說，「法拍房要慎重啊。」「花這樣大一筆錢，買之前，應先花點時間去實地現場調查一下，再作決定！」「天上不可能掉餡餅，即使掉餡餅也輪不到你。」 「有知情權吧？這不是擺明暗藏玄機讓消費者踩坑呢，不是每個平民都有好深知識去識別對自己不懂行的板塊，屬於欺詐行為」 「便宜沒好貨，好貨不便宜。」「到處都是騙子，表面和諧，實質骨子裡都壞透了，任何人做任何事都不擇手段。」