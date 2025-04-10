韓國研發真空管高速列車 時速1200公里 【新唐人北京時間2025年04月10日訊】韓國政府在4月9日（週三）宣布，該國將開始研發磁懸浮推進技術，以打造名為「真空管高速列車」（Hypertube）的下一代高速列車系統。一旦這種列車實際上路，其時速將能達到1,200公里，從首爾到釜山僅需不到20分鐘的時間。 據韓聯社報導，韓國國土交通部與韓國鐵道技術研究院合作，主導Hypertube系統的研發。該系統旨在利用磁力使列車懸浮並推動其通過低壓管道，從而大幅縮短旅行時間。 這項研發計劃將集中在電磁推進系統、精密控制機制和高速運輸車體等核心技術。 就理論而言，Hypertube在全速行駛時可以達到時速1,200公里，將首爾和釜山之間（距離約320公里）的行駛時間縮短至僅16分15秒，約為目前KTX高速列車所需時間（1小時52分鐘）的七分之一。 國土交通部表示，這項計劃預計持續到2027年，總預算為127億韓元（854萬美元），其中2025年為36.8億韓元。 韓國官方網站指出，Hypertube是一種在氣壓僅為0.001至0.01大氣壓的接近真空管道中運行的未來交通系統。其列車利用磁浮技術懸浮，並通過車軌間的電磁力實現超高速運行。 由於管道中氣壓很低、幾乎沒有空氣阻力，這種列車有可能實現最高時速1,200公里。不僅速度比飛機快，而且比較環保，受天氣的影響也比較小。 國土交通部鐵道局局長尹珍煥（Yoon Jin-hwan，音譯）說，這項技術有助於縮小城鄉差距，解決因區域發展失衡和人口減少而導致的省級消失危機，並希望未來能將相關技術輸出，「我們期望引領全球鐵路競爭市場，並擴展到世界各個地區」。 據台灣中央社報導，韓國鐵道技術研究院自2009年開始進行Hypertube的研發計劃，並於2020年完成縮小模型試驗。此模型在接近真空的狀態下時速可達到1,019公里。但這項計劃因核心技術開發的先行研究不足，在2022年至2023年兩度未能通過適切性調查。 為了進一步縮短國內交通時間，韓國國土交通部正式開始研發Hypertube系統，預計在2027年完成。 （點擊這裡可以看韓國鐵道技術研究院提供的說明短片） （轉自大紀元/責任編輯：葉萍） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/04/10/a103975043.html