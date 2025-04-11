跟著Netflix日劇《小鎮星熱點》去旅行！富士山下吉田市超過20個拍攝場景一次收藏

由天王級編劇笨蛋節奏（バカリズム）攜手2023年神劇《重啟人生》團隊打造的全新日劇《小鎮星熱點》（日語：ホットスポット，英語：THE HOT SPOT），1月12日在日本電視台（ntv）上映，台灣則能在 Netflix 平台觀賞。劇情講述在富士山麓小鎮酒店工作的單親媽媽遠藤清美（41歲），某天意外發現同事高橋先生為外星人，就此開啟了一段以本地外星人與人類為題材的喜劇故事。日本已經播出第四集，台灣觀眾目前只能觀賞到第一集，因為內容輕鬆幽默，加上與外星人之間的搞笑互動迅速吸引了大量觀眾，一播出就躍上 Netflix 排行榜第4名，讓人更加期待接下來的劇情發展。 延伸閱讀： 2023年神劇《重啟人生》，日本奧斯卡影后安藤櫻演出最與眾不同的重生劇 一本正經的荒謬日常 這次笨蛋節奏再度顛覆大家對「外星人」的刻板印象，《小鎮星熱點》中的外星人沒有特別吸睛的外表或是強壯挺拔的身形，反而設定成是一位駝背、禿頭還有老花眼在飯店櫃檯上班的中年大叔。此外，笨蛋節奏繼續把瑣碎日常發揮得淋漓盡致，像是清美與好朋友的對話，抑或是與高橋先生對於外星人的論述，看似一本正經，仔細想想又超級荒謬。就連主演之一的平岩紙（飾 日比野美波）也特別誇獎笨蛋節奏寫出的台詞超酷「像呼吸一樣自然」，不僅流暢且輕鬆不造作，雖然是科幻劇情，卻又賦予了真實性。 出演的卡司陣容也超有看頭，除了演出主角的市川實日子，還包括外星人大叔角田晃廣，曾演出《頭文字D》、《花與愛麗絲》的鈴木杏，《麵包和湯和貓咪好天氣》的平岩紙，以及夏帆、坂井真紀、田中直樹、小日向文世以及攻佔好萊塢的女星菊地凜子等等。再加上由新爵士樂團「Fox Capture Plan」擔綱音樂製作，過去他們也曾參與《重啟人生》《入侵者們的晚餐》等作品。 富士山腳下的奇幻舞台 另一大亮點，也不能不提到迷人的拍攝場景，因為故事背景設在離富士山最近的城市—山梨縣吉田市。市區有許多地點都能觀賞到富士山壯麗的景色，同時也是富士登山道之一「吉田口登山道」的起點，每年從7月至9月，成群的登山客會從0合目（山腳）開始登山，或者選擇從5合目直達山頂。若從東京新宿站，搭乘JR列車僅需2小時即可抵達，並且有直達巴士，交通十分便利。 也難怪劇組選擇在這裡拍攝，因為無論是飯店和街道場景都有富士山雄偉景觀，為視覺增添了震撼，也帶來與現實略有距離的微妙與魅力，更突顯了日常瑣事和超現實元素之間的對比。接下來就跟我們一起來趟《小鎮星熱點》的巡禮，下次就來踩點之旅！ 《小鎮星熱點》場景介紹 第一集