【快訊】北京進「戰時狀態」 美防長直言「趕走中共」 【新唐人北京時間2025年04月12日訊】觀眾朋友好，歡迎收看新聞直擊，今天是美東時間4月11號，星期五。 據路透社報導，4月9日，瑞典政府拘留了世界維吾爾代表大會（簡稱，世維會，WUC）的發言人迪里夏提·熱西提（Dilshat Reshit），指控他為中共從事間諜活動，監視瑞典維吾爾族群體。熱西提自2004年起擔任該組織發言人，事件發生後已被立即免職。 瑞典檢察官馬茨·柳恩奎斯特（Mats Ljungqvist）在一份聲明中表示，熱西提「涉嫌非法為中國（中共）情報機構搜集與維吾爾社群相關的訊息和情報。」 世維會已發表聲明確認此事，但並未透露北京當局如何滲透其內部的具體細節。世維會指出，他們早已發出警告，中共間諜網絡正在全球積極擴張。目前該組織已啟動反間諜措施，但因資源不足，希望與各國政府合作防範中共海外間諜的活動。 針對國際社會批評其鎮壓維吾爾人的言論，中共一向高度敏感，並堅決否認相關指控。但多家研究機構已記錄了大量證據，美國政府更指責中共的行為構成了種族滅絕。 2022年，聯合國發布報告指出，中共針對新疆維吾爾人及其他穆斯林的「任意和歧視性拘禁」可能構成反人類罪。 【川普特使見普京 繼續推動俄烏談判】 4月11日，美國總統川普的特使史蒂夫·維特科夫（Steve Witkoff）飛抵俄羅斯聖彼得堡，將與俄羅斯總統普京及俄「直接投資基金」負責人基里爾·德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）會面。 克里姆林宮發言人佩斯科夫證實，普京當晚將會晤維特科夫，討論烏克蘭問題的解決方案。 佩斯科夫表示：「普京與維特科夫將討論烏克蘭問題解決方案；這是向川普傳遞俄羅斯立場的好機會……普京與維特科夫的會晤將持續到普京總統認為必要為止。預計普京與維特科夫的會晤不會有突破性進展，這是俄羅斯與美國外交接觸的延續。」 他還補充說，俄羅斯總統與維特科夫的談話，還可能涉及普京與川普可能會晤的話題。 據塔斯社周五報導透露，維特科夫已經在聖彼得堡的歐洲大酒店與德米特里耶夫舉行了會晤， 上周，維特科夫剛在華盛頓接待了德米特里耶夫。之後，這位普京的經濟特使針對美俄外交恢復接觸表達了「謹慎樂觀」的態度。