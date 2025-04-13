神韻在表達愛 紐約主流：盼共產主義很快消失

【新唐人北京時間2025年04月13日訊】2025年4月12日下午，神韻紐約藝術團在美國紐約林肯中心的大衛寇克劇院的演出一票難求，票房接連售罄。現場氣氛熱烈，掌聲連連。紐約主流觀眾盛讚神韻彷彿帶人回到傳統中國，並希望共產主義很快消失。 牙醫陶瓷模具公司老闆Roberto Rossi：「神韻十分精彩，一切元素融合在一起真是太棒了。服裝非常、非常好，反映了（中國的）各個地區，讓我們彷彿在中國各地旅行，讓我們看到了所有的地區和城鎮。」 美國大型承包公司副總裁David Brickley：「神韻真是太棒了，我愛神韻。我愛神韻的顏色、表達(方式)、歷史。能夠在神韻中學習傳統中國的歷史，這很美好。所有人其實都是一樣的。我們都有相同的抱負、愛與友誼，在這些共同的事情上，我們並沒有不同。」 Roberto Rossi：「沒錯，雖然沒有乘坐飛機（前往中國），沒有13小時的飛行，但觀看神韻是一個非常、非常好的體驗。」 David Brickley：「絕對可以感受到神韻的精神內涵。它表現出來了。神韻的精神內涵在神韻歌唱家演唱的時候表現出來了。那位男歌唱家與那位女歌唱家，他們唱得很美。你能感受的到，能夠感受到他們心中的情感。」 Roberto Rossi：「神韻的舞蹈演員非常協調，我不知該怎麼形容，但他們就像雲一般流動，非常非常好的舞蹈編排，一切元素都結合得很好。」 Roberto Rossi：「讓我印象最深刻的是服裝和舞蹈演員，他們與服裝一起如水般流動。」 主流觀眾表示，希望共產主義很快就會消失。 David Brickley：「（中共傳遞了）錯誤的信息，這是可恥的。當今的中國人真的應該擁抱他們的（真正）歷史和意義，但他們沒有。」 David Brickley：「看完神韻，我對中國的歷史和意義有了更好的理解。他們（中國人）和世界其它地方的人沒有不同。人們只是想要愛、友誼和關心照顧。這真的很美好。」 David Brickley：「（中國有）五千年的歷史，這非常令人印象深刻，你不知道那有多長。我是說，在美國，我們在這裡已經250年了。神韻表達了彼此相愛和人類的愛，這一點真的表達得很好。」