台灣、韓國企業踴躍參與2025年FHA國際食品展 【新唐人北京時間2025年04月13日訊】2025年新加坡國際食品展於4月8日在新加坡博覽中心隆重開幕。這場為期四天的展會，吸引了來自50多個國家的超過1500家參展商和65000多名觀眾。展覽中設有多國展館，其中台灣館和韓國館反應熱烈。 台南市長黃偉哲帶領台南農漁產品企業參展，目的是推廣台南的農特產品，進軍新加坡的食品市場。 雲林縣縣長張麗善表示：雲林每年向新加坡出口的鮮菜果蔬超過兩百萬公噸，這是打開美國以外國際市場的好機會。 彰化縣政府農業處副處長蕭麗玲代表縣長王惠美率團參展，她希望透過參加這次新加坡國際食品展，更了解國際市場的動態。 蕭麗玲副處長「帶來很多彰化的農特產品，然後還有加工精品。希望藉由這次的參展來提高我們的知名度。然後更了解世界的一個國際市場的一個整個脈動，還有一個開拓更多樣化的一個銷售管道。」 此外，台灣頤珍科技的執行長王思涵則旨在推廣其保健茶飲。 王執行長說：我們的產品已經在新加坡，那如果這邊呃有一個好的開始，會讓我們更有信心在東南亞的市場。 此次展會有53家韓國廠商參展，其中許多產品已經在新加坡的韓國超市有販售。廠商希望能進一步擴及擁有多家連鎖分店的大型超市。 平昌農場執行長 Jung Lae Hyun: 我們正在尋找更多的買家。與韓國市場相比，我們主要尋找本地買家，向本地市場銷售。另外，我們也在尋找能夠向酒店或者餐廳銷售的買家。 Kwangdong Pharm Co., Ltd 全球業務部/部門經理Hyungil Moon：