凱蒂佩芮組女性太空旅行團 乘火箭升空至「卡門線」 【新唐人北京時間2025年04月14日訊】美國流行樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）今天(4月14日)將搭乘億萬富豪貝佐斯旗下航太公司「藍源」火箭，與另外5名女性一起飛向太空邊緣，並成為首位進入太空的流行歌手。 法新社報導，凱蒂佩芮將搭乘電子商務公司亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下航太公司「藍源」（Blue Origin）的次軌道太空船新謝波德號（New Shepard）火箭，前往距離地球表面超過100公里的卡門線（Karman Line）。 凱蒂佩芮膾炙人口的歌曲包括「煙火」（Firework）和「加州女孩」（California Gurls）等。 火箭預計將於上午8時30分（北京時間14日晚間9時30分）左右從德州西部發射升空，這支全由女性組成的6人團隊成員還包括貝佐斯的未婚妻桑琪士（Lauren Sanchez）。 她們乘坐的全自動駕駛太空船將垂直升空，座艙會在飛行途中與火箭主體分離，接著透過降落傘和緩衝降落系統返回地表。 Welcome to West Texas, NS-31 crew!